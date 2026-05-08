Le Pentagone publie des documents secrets sur les ovnis, dont des rapports sur des 'disques volants' et des 'orbes' orange

Le ministère américain de la Défense a déclassifié plus de 160 documents sur les ovnis, dont des rapports historiques et des témoignages récents, dans une démarche de transparence encouragée par Donald Trump.

Le ministère américain de la Défense a annoncé vendredi avoir publié un premier lot de documents, précédemment tenus secrets, sur les objets volants non identifiés, ou ovnis, un sujet qui fascine jusqu’à Donald Trump , à l’origine de cette publication.

Plus de 160 documents ont été publiés sur une page dédiée sur le site du Pentagone. Ces documents, cachés derrière le secret-défense, ont longtemps alimenté, de manière justifiée, les spéculations, et il est temps que le peuple américain puisse y avoir directement accès, a déclaré le ministre de la Défense, Pete Hegseth, dans un communiqué. Parmi les documents figurent notamment une série de rapports de décembre 1947 sur des « disques volants ».

Un autre dossier fait état d’un incident survenu en 2023, au cours duquel trois équipes de policiers fédéraux ont affirmé séparément « avoir vu des ’orbes’ orange dans le ciel émettre ou lancer de plus petits ’orbes’ rouges ». Donald Trump avait annoncé en février qu’il comptait ordonner aux agences fédérales « d’identifier et de publier » les dossiers sur les extraterrestres et les ovnis.

L’intérêt pour les ovnis a été relancé ces dernières années, alors que le gouvernement américain enquêtait sur de nombreux signalements d’aéronefs aux caractéristiques apparemment surnaturelles, sur fond de craintes que des puissances adverses testent des technologies très avancées. Ces révélations interviennent dans un contexte où la transparence gouvernementale sur les phénomènes aériens inexpliqués devient une priorité.

Les documents publiés incluent des témoignages détaillés d’officiers militaires et de pilotes, décrivant des observations d’objets effectuant des manœuvres impossibles selon les lois de la physique connues. Certains rapports mentionnent des objets capables de changer instantanément de direction ou de disparaître à des vitesses incroyables. Ces informations ont suscité un débat intense parmi les experts, certains évoquant des avancées technologiques inconnues, tandis que d’autres soulignent la nécessité de recherches plus approfondies.

La publication de ces archives s’inscrit dans une démarche plus large visant à démystifier un sujet longtemps entouré de mystère et de théories du complot. Le Pentagone a précisé que cette première vague de documents ne représente qu’une partie des archives disponibles et que d’autres publications sont prévues dans les mois à venir





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