Le père de Neil El Aynaoui se confie sur la carrière de son fils et les valeurs qui l'animent

Dans une interview exclusive, Younès El Aynaoui évoque la fierté qu'il ressent pour son fils Neil, joueur international marocain, les valeurs qu'il lui a transmises, et ses perspectives pour la Coupe du monde.

Younès, le père de Neil El Aynaoui , est un homme visiblement ému lorsqu'il évoque son fils. Avec un sourire radieux, il confie sa fierté immense pour le parcours de ce jeune joueur de football, international marocain et milieu de terrain de l'AS Roma.

Pourtant, derrière l'éclat des projecteurs, Younès connaît les coulisses du sport professionnel et les risques qui l'accompagnent. Il se souvient des blessures de son fils : une arcade ouverte en finale de la CAN, des fractures du nez, des problèmes au genou. Chaque match est une source d'angoisse mêlée de fierté.

'On a toujours un peu peur que cela s'arrête', avoue-t-il, conscient que le chemin du succès est semé d'embûches. Dès le plus jeune âge de Neil, Younès a mis l'accent sur des valeurs fondamentales, notamment la diététique.

'Je lui ai expliqué que pour devenir un sportif, il fallait une alimentation particulière', explique-t-il. Dans un monde où les tentations sont omniprésentes et où l'on mange souvent mal, il a insisté sur le fait qu'une bonne nutrition pouvait prévenir les blessures et améliorer les performances. Si la technique footballistique échappe à Younès, il se concentre sur l'hygiène de vie, le sommeil et l'alimentation. Cette discipline a d'ailleurs influencé le frère aîné de Neil, devenu chef cuisinier.

Neil a grandi à Barcelone, bercé par l'atmosphère du Barça. Déménagé à Nancy à 11-12 ans, il s'est naturellement inscrit au football local, intégrant le centre de formation de l'AS Nancy-Lorraine. De là, il a gravi les échelons : passage chez les pros, puis à Lens, et désormais à la Roma.

'Il savait ce qu'il voulait : patienter pour arriver par la grande porte', souligne Younès, qui voit son fils s'épanouir en sélection marocaine. La récente Coupe d'Afrique des Nations (CAN) a été un tournant. Le Maroc, après une finale perdue contre le Sénégal, a finalement gagné sur tapis vert, une décision qui a laissé un goût amer.

'C'est triste de gagner comme ça', confie Younès, qui était au stade ce jour-là. Il décrit l'atmosphère d'abattement et d'incompréhension. Neil lui-même n'a pas ressenti de joie en apprenant la nouvelle un mois plus tard. Younès l'a encouragé à se tourner vers l'avenir : 'L'objectif sera de gagner la prochaine fois.

' Désormais, tous les regards sont tournés vers la Coupe du monde au Qatar, où le Maroc devra défendre sa place de demi-finaliste. Younès espère revoir l'exploit et peut-être faire mieux. Il évoque aussi l'humilité d'Achraf Hakimi, star de l'équipe, qui ne tire pas la couverture à lui. Le football marocain est en pleine effervescence, et Younès, comme tout le pays, croise les doigts pour que cette génération continue d'écrire l'histoire





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