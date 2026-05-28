Le pessimisme économique des Belges atteint un niveau record selon l'enquête De Stemming 2026

L'enquête annuelle De Stemming révèle une hausse significative du pessimisme concernant l'économie belge, avec une majorité dans toutes les régions estimant que la situation s'est détériorée. Les inquiétudes portent principalement sur le pouvoir d'achat, la cherté de la vie et les finances publiques, avec des disparités régionales marquées entre la Flandre, Bruxelles et la Wallonie.

Le pessimisme concernant l' économie belge a fortement augmenté au cours de l'année écoulée. C'est ce qui ressort de De Stemming . Nous ressentons également de plus en plus cette crise : environ 1 Belge sur 4 déclare ne pas avoir les moyens d'acheter une voiture ou de partir en vacances une fois par an. 1 sur 10 affirme ne pas pouvoir payer un chauffage adéquat.

De Stemming sonde les préférences politiques et les préoccupations sociales des Belges. Il s'agit d'une enquête annuelle commandée par VRT NWS, De Standaard et RTBF, réalisée par l'Université d'Anvers et l'Université Libre de Bruxelles. L'enquête a été menée en mars 2026. Faites-le nous savoir.

Le pessimisme concernant la situation de notre économie était déjà élevé l'année dernière, mais l'édition de cette année de De Stemming montre que ce sentiment de crise s'est encore accentué. Dans toutes les régions, une majorité affirme que l'économie belge s'est détériorée au cours de l'année écoulée. En Flandre (64 %) et à Bruxelles (69 %), c'est environ deux tiers des personnes, en Wallonie, cela concerne même 3 habitants sur 4 (75 %).

L'augmentation est la plus forte à Bruxelles et en Wallonie, mais en Flandre également, nous observons - pour la deuxième année consécutive - une hausse significative.

"Dans toutes les régions, le pessimisme a augmenté", peut-on lire dans le rapport. "Il était déjà présent en 2025, mais il est encore plus prononcé en 2026. Il y a donc un fort sentiment de crise.

" Mais d'où vient exactement ce sentiment de crise ? Le professeur Walgrave (Université d'Anvers), qui a co-dirigé l'étude, voit deux explications possibles.

"Tout d'abord, il y a le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur les prix - notamment les prix de l'énergie - en raison de la turbulence internationale. Et deuxièmement, il y a le sentiment que l'État ne peut plus nous protéger contre ces chocs. Car il faut faire des économies, dit le gouvernement. Nous ne pouvons plus distribuer massivement de l'argent, comme pendant la crise du coronavirus.

" Il est également important de noter que l'enquête a été menée en mars 2026, juste après que les États-Unis aient lancé une offensive contre l'Iran. L'inquiétude économique se reflète également dans les réponses à la question : "Quel est le plus grand problème auquel notre pays est actuellement confronté ?

" 1 Belge sur 5 (20 %) donne une réponse liée à l'état de l'économie. Il s'agit principalement de "pouvoir d'achat" et de "cherté de la vie". Beaucoup s'inquiètent également du "budget et des finances" (15 %).

"Les gens s'inquiètent donc pour leur propre portefeuille, mais aussi pour celui de l'État", résume le professeur Walgrave. Le principal problème de 2025 - la représentation politique - arrive cette année en deuxième position. Le leader de 2024 - la migration - est en quatrième position. La transformation sociale clôt le top 5.

Pour ce dernier thème, les personnes interrogées font référence notamment à la polarisation et à l'individualisation. Fait notable : dans cette liste de priorités, nous observons des différences régionales claires. En Flandre, les gens sont clairement moins inquiets pour l'état de l'"économie". Alors que ce thème est clairement en tête à Bruxelles (26 %) et en Wallonie (29 %), il arrive en quatrième position en Flandre (13 %).

Ces différences régionales sont, selon le professeur Walgrave, dues à l'écart de revenus entre la Flandre et le reste du pays. En Flandre, nous ne voyons pas immédiatement un écart important. Le thème "budget et finances" (18 %) est en tête de la liste des priorités, suivi de près par "représentation politique" (17 %) et "migration" (15 %).

Cet écart de revenus pourrait également expliquer les résultats du graphique suivant. 17 % des Flamands disent ne pas s'en sortir avec leur salaire, alors que ce chiffre est presque double à Bruxelles et en Wallonie, avec 31 %. Autre fait notable : le nombre de Bruxellois déclarant ne pas s'en sortir a fortement augmenté. Et ce alors que ce chiffre diminue en Flandre et en Wallonie.

Pour la première fois, les chercheurs de De Stemming ont également sondé ce que les ménages peuvent ou ne peuvent pas se permettre. Les personnes interrogées ont reçu une liste de dépenses et devaient indiquer les choses qu'elles ne pouvaient pas se permettre. En tête de la liste des choses que beaucoup de Belges ne peuvent plus se permettre, on trouve une voiture (26 %), suivie des dépenses imprévues (23 %) et des vacances annuelles (22 %).

Environ 1 Belge sur 10 déclare qu'il n'y a pas d'argent pour chauffer correctement la maison ou pour payer les factures. Une fois de plus, les chiffres sont nettement plus élevés à Bruxelles et en Wallonie qu'en Flandre. Google a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet de choisir soi-même les sources que l'on voit en premier lors d'une recherche. Vous ne manquez ainsi jamais les dernières nouvelles de VRT NWS





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