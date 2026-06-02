Le pilote d'hélicoptère qui a secouru Michael Schumacher raconte son intervention

Yannick Dainese, le pilote d'hélicoptère qui a secouru Michael Schumacher après son accident de ski en décembre 2013, raconte les circonstances de l'intervention dans un entretien accordé au quotidien L'Équipe. Treize ans après le drame, l'état de santé de Schumacher reste un mystère.

Yannick Dainese, pilote d'hélicoptère , a été l'un des premiers secouristes sur les lieux de l'accident de Michael Schumacher en décembre 2013 à Méribel. Dans un entretien accordé au quotidien L'Équipe, il raconte les circonstances de l'intervention.

Le 29 décembre, les secouristes sont appelés pour un accident de ski. Ils ne savent pas encore qu'il s'agit de Michael Schumacher. Yannick Dainese explique que lorsqu'il a compris que la victime était le septuple champion du monde de Formule 1, il a ressenti une certaine pression, car Schumacher était vénéré comme un dieu dans le monde de la Formule 1. Il a déposé Schumacher à l'hôpital dans un matelas coquille.

Depuis l'accident, l'état de santé de Schumacher reste un mystère. Ses proches continuent de le protéger coûte que coûte. Treize ans après le drame, on ne sait toujours pas si Schumacher sait marcher, parler ou manger. Les personnes qui connaissent réellement son état de santé se comptent sur les doigts d'une main





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