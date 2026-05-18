Le plus grand buteur de l'histoire de la Seleção, Neymar, sort en défense pour la 16e journée du championnat brésilien contre Sao Paulo

Le plus grand buteur de l'histoire de la Seleção, Neymar, était titulaire de domicile pour la 16e journée du championnat brésilien contre Sao Paulo. Cependant, il a été retiré du terrain aux quatre-vingt-cinq minutes pour recevoir des soins de santé. L'arbitre a relevé le panneau de changement en annonçant la sortie d'Escapper au lieu de Neymar. Neymar et son équipe contestent la décision davant des arbitres, montrant un papier manuscrit indiquant que l'entraîneur cherchait la sortie d'Escobar. Cependant, Robinho Jr était déjà entré en jeu et il n'était plus possible d'annuler le remplacement.

Le joueur titulaire de domicile pour la 16e journée du championnat brésilien, l'attaquant Neymar , a été retiré des quatre-vingt-cinq minutes pour receive soins de santé et le quatrième arbitre a levé le panneau indiquant un changement, annonçant la sortie d'Escobar au lieu de Neymar , le numéro 10.

Neymar et son équipe ont contesté la décision auprès des arbitres, montrant à la télévision des papiers manuscrits indiquant que l'entraîneur cherchait la sortie d'Escobar. Cependant, Robinho Jr était déjà entré en jeu et il n'était plus possible d'annuler le remplacement. Neymar doit dévoiler sa liste pour le Mondial nord-américain (11 juin-19 juillet) qui se déroulera en Italie. Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção avec 79 buts, Neymar n'a toujours pas été appelé par l'Italien.

Il a disputé son dernier match avec les quintuples champion du monde en octobre 2023. Chaque matin à 11h30, recevez l'essentiel de l'information sportive. En cas d'événement sportif majeur, ne manquez pas ces nouvelles flashes pour être les premiers informés





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