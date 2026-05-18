Le plus petit club de Bundesliga : Elversberg décroche la montée en Bundesliga

Le club d'Elversberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, est devenu le plus petit pensionnaire de Bundesliga après sa victoire contre Münster (3-0) dimanche après-midi. Avec 62 points, Elversberg finit à la 2e place de la 2e division, derrière Schalke 04, et devance à la différence générale de buts Paderborn (+25 contre +14). Vainqueur à Darmstadt (2-0), Paderborn termine troisième et affrontera Wolfsburg en barrages.

Le petit club d' Elversberg a écrit l'histoire : grâce à sa victoire contre Münster , l'équipe de la Sarre décroche pour la première fois la montée en Bundesliga .

Une ascension fulgurante pour ce club de 13.000 habitants. Le club d'Elversberg dans le sud-ouest de l'Allemagne est devenu le plus petit pensionnaire de Bundesliga, après sa victoire contre Münster (3-0) dimanche après-midi, synonyme de première promotion dans l'élite du football allemand.

Avec 62 points, Elversberg finit à la 2e place de la 2e division, derrière Schalke 04, qui avait assuré son retour dans l'élite il y a deux semaines, et devance à la différence générale de buts Paderborn (+25 contre +14). Vainqueur à Darmstadt (2-0), Paderborn termine troisième et affrontera Wolfsburg en barrages, avec l'aller à Wolfsburg jeudi et le retour à Paderborn quatre jours plus tard.

La petite ville de Spiesen-Elversberg en Sarre compte 12.800 habitants et devient la plus petite commune de l'histoire de la Bundesliga. Le précédent record était détenu par Unterhaching, en périphérie sud de Munich, qui comptait 22.000 habitants quand le club évoluait en Bundesliga au début des années 2000. Elversberg, qui jouait encore en 4e division en 2020/21, avait manqué de peu la promotion en Bundesliga la saison passée, battue par Heidenheim en barrage (4-3 au cumul aller-retour).

Le stade d'Elversberg, actuellement en travaux, accueille pour l'instant 9.300 spectateurs, avec une capacité qui doit monter à 15.000 places d'ici janvier 2027





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