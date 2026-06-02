Le pont de la Petite Île à Bruxelles: une réouverture compromise par l'état de dégradation avancée

Le pont construit en 1936, fermé aux voitures depuis 2014, ne pourra pas rouvrir à court terme en raison de sa mauvaise condition. L'étude d'incidences montre un impact mitigé sur le trafic mais une congestion au carrefour Mons-Marchant. La ministre de la Mobilité annonce une consultation publique.

Construit en 1936, le pont enjambant le canal reliant le quartier de la Petite Île à la chaussée de Mons à Bruxelles est un vestige d'une époque révolue.

Fermé à la circulation motorisée depuis 2014 en raison de problèmes de stabilité, cet ouvrage métallique suscite depuis des années des débats houleux entre les riverains, les associations de mobilité douce et les autorités régionales. Les tentatives de remplacement se sont succédé sans succès: plusieurs demandes de permis de construire ont été déposées à partir de 2011, la dernière en 2018, mais aucune n'a abouti à une réalisation concrète.

Aujourd'hui, seuls les piétons et cyclistes peuvent emprunter la structure, qui se dégrade progressivement. Mardi, la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), a présenté les résultats de l'étude d'incidences environnementale commandée pour évaluer l'impact d'une réouverture à tous les modes de transport.

Le verdict est sans appel: les effets sur le trafic automobile sont qualifiés de "très mitigés", avec une légère diminution des flux sur les ponts voisins, mais une congestion prévisible au carrefour Mons-Marchant, nécessitant des mesures compensatoires ailleurs dans le réseau. La ministre a souligné que, compte tenu de l'état avancé de dégradation de l'ouvrage, une simple réouverture à court terme est totalement exclue.

Une reconstruction ou une réhabilitation lourde serait indispensable, mais les coûts et les délais restent à déterminer. Cette annonce a ravivé les tensions entre les différents acteurs. Les associations de cyclistes et de piétons, qui militent pour le maintien d'un passage réservé aux modes doux, craignent que le débat ne s'enlise encore une fois. De leur côté, les automobilistes et certains commerçants du quartier estiment que la fermeture prolongée pénalise l'économie locale et la fluidité du trafic.

La ministre a promis une consultation publique dans les mois à venir, afin de recueillir les avis avant toute décision. En attendant, le pont continue de se dégrader, symbole des défis de la mobilité urbaine à Bruxelles, entre impératifs de sécurité, contraintes budgétaires et aspirations écologiques





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