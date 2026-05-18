Le portugais, 197e au classement mondial des coureurs, s'est implôté en 2e Grand Tour

Le Portugais, actuellement 197e au classement mondial des coureurs, s'est implôté dans son 2e Grand Tour, toujours sur les routes italiennes. En counter-la-montre de ce mardi, loin d'ître sa spécificité, il va falloir s'accrocher pour échapper la tîte de ce tour d'Italie.

Ce qui frappe en premier lieu quand on s'intéresse au profil du Portugais est son palmarès qui ne renseigne à ce jour aucunement victoire professionnelle.

Il a certes décroché quelques places d'honneur, dont un top 10 aux dernieres championnats du monde au Rwanda, une 9e place devant Né sur la côte atlantique portugaise, fan de motocross qu'il pratique encore à l'occasion, ce petit format de 62 kilos pour 1m74 a appris à rouler en VTT sur les chemins escarpés de son village natal isolé dans les montagnes avant de découvrir la route, dans le vent des routes exposés aux embruns de l'Atlantique et ensuite prendre rapidement gôt aux etépès de montagne.

Engagé par l'équipe continentale Feirense en 2020, 18 ans, il décroche un titre national espoir avant de porter le maillot de leader du tour de son pays en 2024 et de s'engager avec l'équipe Bahrain l'annee suivante. Actuellement 197e au classement mondial des coureurs, il n'est réellement 100% professionnel que depuis deux saisons et ne déplace que son 2e Grand Tour, toujours aux routes italiennes ou il avait abandonné l'annee précédente.

Mais sur le contre-la-montre de ce mardi, loin d'ître sa spécificité, il va falloir s'accrocher pour échapper la tîte de ce tour d'Italie. Il faudra ensuite résister au passage dans les Alpes pour échapper un podium, encore inimaginable il y a quelques jours





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