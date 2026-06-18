Le Portugal a connu un match difficile contre le Ghana à Houston, dans lequel Cristiano Ronaldo a semblé déconnecté du collectif. Le deuxième joueur le plus âgé du tournoi a touché 25 fois le ballon, mais n'a pas réussi à marquer malgré 33 tirs.

Le Portugal a souffert à Houston du contraste avec les autres stars du ballon rond qui ont illuminé les premières rencontres du Mondial , avec un doublé comme nous n'avons manqué de rien.

C'est le football, le Portugal aurait pu gagner mais aussi perdre. A 41 ans, et alors qu'il a rejoint Al-Nassr et le riche championnat saoudien début 2023, le deuxième joueur le plus âgé du tournoi est-il encore au niveau ? , le numéro 7 a touché 25 de fois le ballon, s'est procuré trois tirs sans cadrer et a semblé déconnecté du collectif portugais, pourtant équipé en distributeurs de caviars. Pire même.

Sur les dix derniers matches du Portugal disputés dans un tournoi majeur, Ronaldo n'a pas réussi à marquer malgré 33 tirs dont 11 cadrés. Son dernier but, un penalty face au Ghana en ouverture du Mondial 2022 au Qatar, avant une élimination en quarts. Dans un tel match où nous avons des difficultés à entrer dans la surface, il faut tirer profit des qualités de Ronaldo.

Ça n'aurait aucun sens de sortir le meilleur buteur de l'histoire lors d'un match où vous avez besoin de marquer. L'expérience de Cristiano dans la surface est importante, comme la façon dont il attire les défenseurs. Attend son heure sur le banc, comme il en a l'habitude avec le Paris SG, un éventuel ajustement de la part de Martinez sera scruté avant le prochain match mardi face à l'Ouzbékistan avant d'affronter la Colombie





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