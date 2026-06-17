Le Portugal de Cristiano Ronaldo a obtenu un nul (1-1) contre le Congo, lors de son entrée en lice en Coupe du Monde. Cette performance a suscité des réactions sur les réseaux sociaux. Le sélectionneur espagnol, Roberto Martínez, a affirmé que Ronaldo a toujours un rôle crucial à jouer dans cette Coupe du monde pour l'équipe nationale du Portugal.

Le Portugal de Cristiano Ronaldo a obtenu un nul (1-1) contre le Congo , lors de son entrée en lice en Coupe du Monde. Cette performance a suscité des réactions sur les réseaux sociaux.

Le Portugal a eu plusieurs occasions de marquer, mais Ronaldo a manqué deux belles opportunités. Le sélectionneur espagnol, Roberto Martínez, a affirmé que Ronaldo a toujours un rôle crucial à jouer dans cette Coupe du monde pour l'équipe nationale du Portugal. Il a souligné que Ronaldo est un joueur important pour l'équipe, grâce à ses statistiques et sa capacité à créer des espaces pour ses coéquipiers.

Ronaldo a joué son sixième Mondial, à l'âge de 41 ans, quelques heures après que Lionel Messi (38 ans) ait joué son premier match contre l'Algérie. Martínez a ajouté que Ronaldo est un exemple et une référence pour les jeunes joueurs qui découvrent l'amour du sport.

Par ailleurs, Roberto Martinez a annoncé que Ruben Dias ne serait pas sélectionnable pour la rencontre face aux Léopards congolais, prévue à 19h00 (heure belge) mercredi. Paolo Falzone, condamné à 27 ans de prison, pourrait néanmoins en sortir dans 5 ans, grâce à la détention préventive





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cristiano Ronaldo Coupe Du Monde Portugal Congo Roberto Martínez Ruben Dias Paolo Falzone

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cristiano Ronaldo : un boulet pour le Portugal ?La carrière de Cristiano Ronaldo avec le Portugal est riche en succès. Cependant, certains se demandent s'il ne sera finalement pas, à 41 ans, un poids pour son équipe. Sur le plateau de notre émission 'Dans le Vestiaire', notre consultant Thomas Chatelle l'a même qualifié de 'boulet' pour sa sélection. Alors, Cristiano Ronaldo est-il réellement un boulet pour le Portugal ? Réponses en 3 temps avec Emiliano Bonfigli.

Read more »

Le Portugal de Cristiano Ronaldo affronte une équipe du Congo intéressante dans cette Coupe du MondeLe sélectionneur espagnol Roberto Martínez a estimé que Cristiano Ronaldo a toujours un rôle majeur à jouer dans cette Coupe du monde pour l'équipe nationale du Portugal. Il a également annoncé que Ruben Dias ne serait pas sélectionnable pour la rencontre face aux Léopards congolais.

Read more »

Le Portugal de Cristiano Ronaldo affronte le Congo en Coupe du MondeLe Portugal ouvre le score contre le Congo grâce à Neves. Roberto Martinez souligne le rôle crucial de Ronaldo, à 41 ans pour son sixième Mondial. Ruben Dias absent.

Read more »

Coupe du Monde : Cristiano Ronaldo et le Portugal affrontent le CongoLe Portugal de Cristiano Ronaldo affronte le Congo dans un match de Coupe du Monde. Les réseaux sociaux commentent la performance de Ronaldo et les espoirs du Congo, tandis que le sélectionneur Roberto Martinez défend le rôle crucial de Ronaldo.

Read more »