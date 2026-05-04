Le Poulpe Domine les Captures des Pêcheurs Flamands : Une Évolution Inquiétante dans la Mer du Nord

Le poulpe est devenu l'espèce la plus pêchée par les pêcheurs flamands pour la deuxième année consécutive, signalant des changements significatifs dans l'écosystème marin de la mer du Nord. Des facteurs tels que le réchauffement climatique et la surpêche en Méditerranée contribuent à cette tendance.

L'an dernier, le poulpe a représenté 23 % des captures des pêche urs maritimes flamands. C'est la espèce la plus fréquemment pêchée, et ce pour la deuxième année consécutive.

L'ascension spectaculaire de ce céphalopode dans la mer du Nord se poursuit donc. Ce n'est qu'un des grands changements qui se produisent sur nos côtes : 'Des choses se passent dans la mer du Nord que nous ne comprenons pas.

' Tout d'abord, une double rectification pour les biologistes qui ont déjà eu un mouvement de panique : non, les poulpes ne sont pas des poissons, mais des mollusques. Et 'poulpe' n'est pas non plus une seule espèce, mais le terme générique utilisé par l'Agence Agriculture et Pêche maritime pour désigner les calmars, les poulpes et les seiches que les pêcheurs flamands ramènent à terre.

Ce sont des animaux très différents les uns des autres, avec des modes de vie très propres. Pour la deuxième année consécutive, cette famille d'animaux – appelons-la 'poulpe' – est en tête du classement des espèces les plus fréquemment capturées. En 2025, un quart des captures des pêcheurs flamands était constitué de poulpes. Chaque semaine, nous prenons le pouls de notre planète.

Le bouleversement climatique, la transition énergétique, la biodiversité, la pollution… Où en sommes-nous et comment devons-nous procéder ? L'Agence tient également un top 10 des espèces les plus fréquemment capturées. Dans cette liste réduite, l'ascension du poulpe est encore plus spectaculaire. En 3 ans, sa part a été multipliée par 3, passant de 10 % en 2023 à 29 % en 2025.

Au total, les pêcheurs flamands ont pêché 15 168 tonnes de poissons l'an dernier, soit un peu moins de 1 % de plus qu'en 2024. C'est un regain pour les pêcheurs, car 2024 a été un point bas absolu. Beaucoup de poulpes donc, mais ceux-ci ne finissent pas dans les assiettes flamandes, explique Hans Polet, biologiste marin de l'ILVO (Institut de Recherche Agricole et de la Pêche).

'Chez nous, le poulpe n'est pas si courant. Nous connaissons encore les calmars surgelés, mais les gens ne savent pas comment préparer du poulpe frais.

' Et donc, la majeure partie des captures est exportée vers le sud de l'Europe, pour finir dans des paellas et des risottos. 'La population de poulpes en mer Méditerranée a fortement diminué en raison de la surpêche. Ils en importent donc de chez nous. Nos pêcheurs en obtiennent un bon prix.

' Cela fait partie de l'explication pour laquelle le prix des poulpes en supermarché reste souvent élevé. 'En raison de la forte demande du sud, notre propre marché n'est pas inondé. ' L'ascension du poulpe est probablement liée à la hausse de la température de l'eau de mer sous l'influence du bouleversement climatique. Le calmar, en particulier, se trouve maintenant souvent en grands bancs dans notre partie de la mer du Nord.

Cela est dû au fait que les œufs se développent mieux dans une eau légèrement plus chaude. Si l'on voit à quelle vitesse cela se passe, avec une multiplication par trois des captures en 5 ans, la question se pose : où cela va-t-il nous mener ?

'Je suis très prudent avec les prédictions', répond Polet. 'Cette évolution se poursuivra probablement (à long terme). Mais nous pourrions tout aussi bien connaître quelques années plus froides. Dans ce cas, il y aurait beaucoup moins de poulpes ici.

' 'Tout est très complexe. Les prédateurs supérieurs comme le cabillaud ont quitté le sud de la mer du Nord sans être remplacés par d'autres. Il y a donc maintenant un surplus d'espèces dans la chaîne alimentaire qui ne sont plus mangées.

' 'Cette chaîne trouvera un nouvel équilibre à un moment donné, mais cela aura à nouveau des conséquences pour d'autres espèces de poissons. Nous remarquons déjà que des choses se passent dans la mer du Nord que nous ne comprenons pas. Les populations de poissons comme la sole et le carrelet, que nous suivons depuis des années, ne se trouvent plus là où nous les attendions. Ont-elles été décalées ou ont-elles réellement diminué en nombre ? Nous tâtonnons dans le noir.





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