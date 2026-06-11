Le président américain menace d'attaquer l'île de Kharg et d'autres infrastructures pétrolières

Le président américain a déclaré sur sa plateforme Truth Social qu'il prévoyait d'attaquer l'île de Kharg, ainsi que d'autres infrastructures pétrolières, et de prendre le contrôle total de leurs marchés du pétrole et du gaz. Il a également évoqué la capture début janvier de l'ex-dirigeant Nicolas Maduro par les forces américaines comme exemple.

Le président américain a déclaré sur sa plateforme Truth Social qu'il prévoyait d'attaquer l'île de Kharg, ainsi que d'autres infrastructures pétrolières, et de prendre le contrôle total de leurs marchés du pétrole et du gaz.

Il a également évoqué la capture début janvier de l'ex-dirigeant Nicolas Maduro par les forces américaines comme exemple. Il a déjà évoqué auparavant une prise de contrôle de l'île de Kharg, une bande de terre broussailleuse située dans le nord du Golfe, qui abrite le plus grand terminal pétrolier de l'Iran. Elle a été la cible d'un raid aérien le mois dernier, selon Donald Trump, qui a assuré y avoir détruit toutes les cibles militaires





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