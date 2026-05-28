Le président de la MR, Georges-Louis Bouchez, estime que la PS finira par accepter une commission d'enquête sur les détournements de fonds à la société d'habitation Anderlechtse Haard. Il pense que les perquisitions menées chez Anderlechtse Haard et chez le conseiller municipal Mostefo feront changer d'avis la PS.

Le président de la MR, Georges-Louis Bouchez , estime que le PS finira par accepter une commission d'enquête sur Anderlecht. Selon le président de la MR, Georges-Louis Bouchez , la PS finira par accepter une commission d'enquête au parlement bruxellois sur les détournements de fonds à la société d'habitation Anderlechtse Haard .

Le président de la MR estime que les perquisitions menées chez Anderlechtse Haard et chez le conseiller municipal Mostefo feront changer d'avis la PS. Il estime qu'il est temps d'agir pour faire respecter l'ordre dans le système de l'habitation sociale à Bruxelles. Il pense qu'une commission d'enquête parlementaire qui éclaire et fait des recommandations est plus que nécessaire.

Le président de la MR n'est pas impressionné par l'avis de la PS selon lequel le conseiller municipal Anderlecht Lotfi Mostefa (PS) n'a rien à se reprocher. Il pense que si la PS estime que le conseiller municipal n'a rien à se reprocher, alors cela doit être prouvé au cours de la commission d'enquête.

Le président de la MR n'a pas l'intention de quitter le gouvernement bruxellois comme le font les libéraux flamands d'Anders, mais il n'a pas l'intention de se plier aux désirs de la PS. Il pense que le loyalisme signifie pas cacher les mauvaises pratiques du conseiller municipal Mostefo. Il pense qu'il faut faire preuve de transparence





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