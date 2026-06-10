Le président iranien, Masoud Pezeshkian, n'est pas impressionné par les menaces de Donald Trump. Il estime que ces menaces sont un signe de faiblesse et non de force.

Le président iranien, Masoud Pezeshkian , n'est pas impressionné par les menaces de Donald Trump . Pour lui, il s'agit d'un signe de faiblesse. Le président américain a menacé de lancer de lourdes attaques contre l'Iran.

Mais le régime iranien a répondu en lançant des attaques aériennes dans toute la région du Golfe. Les États-Unis ont récemment lancé des attaques contre l'Iran en réponse au crash d'une hélicoptère. L'Iran et Israël auraient cessé de se faire la guerre, mais cela serait dû à la pression exercée par Donald Trump. Le nombre de cas de dépression et de suicides parmi les soldats israéliens est en augmentation.

Le pays est en guerre depuis 1948 et a besoin de millions de réservistes. Un traumatisé et un réserviste anonyme ont témoigné de la situation. Les menaces de Donald Trump sont selon Masoud Pezeshkian un signe de faiblesse et non de force. Il estime que la critique de l'infrastructure iranienne est un signe de désespoir.

L'Iran se fie à ses experts, à l'unité nationale et à la solidarité pour résister à toutes les pressions et menaces. Les États-Unis ont également bloqué des navires iraniens dans la région du Golfe. Le président américain a menacé de lancer de lourdes attaques contre l'Iran. Mais le régime iranien a répondu en lançant des attaques aériennes dans toute la région du Golfe.

Les États-Unis ont récemment lancé des attaques contre l'Iran en réponse au crash d'une hélicoptère. L'Iran et Israël auraient cessé de se faire la guerre, mais cela serait dû à la pression exercée par Donald Trump. Le nombre de cas de dépression et de suicides parmi les soldats israéliens est en augmentation. Le pays est en guerre depuis 1948 et a besoin de millions de réservistes.

Un traumatisé et un réserviste anonyme ont témoigné de la situation. Les menaces de Donald Trump sont selon Masoud Pezeshkian un signe de faiblesse et non de force. Il estime que la critique de l'infrastructure iranienne est un signe de désespoir. L'Iran se fie à ses experts, à l'unité nationale et à la solidarité pour résister à toutes les pressions et menaces





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