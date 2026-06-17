Le prince Harry et sa famille préparent une visite historique au Royaume-Uni

Le prince Harry, son épouse Meghan et leurs deux enfants se rendront en juillet au Royaume-Uni pour la première fois en quatre ans. Cette visite, qui coïncide avec les Invictus Games, pourrait marquer une étape vers la réconciliation avec le roi Charles III.

Le prince Harry, fils cadet du roi Charles III, se rendra en juillet au Royaume-Uni avec son épouse Meghan et leurs deux enfants, Archie et Lilibet.

Cette visite familiale, rapportée par les médias britanniques, sera la première en quatre ans. Le duc et la duchesse de Sussex doivent arriver en juillet, selon la BBC. Ils seront accompagnés de leurs enfants, âgés de 7 et 5 ans. Le couple, installé en Californie depuis 2020 après sa rupture avec la famille royale, a prévu d'assister aux célébrations liées aux Invictus Games.

Comme le rappelle la BBC, le roi n'a rencontré qu'une seule fois ses petits-enfants, en 2022. En février 2024, Harry a eu une entrevue avec son père à Londres, considérée comme un premier pas vers une réconciliation. Cette nouvelle visite ravive les espoirs d'un rapprochement au sein de la famille royale britannique, tout en soulignant les tensions persistantes depuis le départ du couple pour les États-Unis.

Le voyage est également perçu comme une occasion pour les enfants de rencontrer leur grand-père et d'assister à un événement sportif porté par le prince Harry, qui a fondé les Invictus Games





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