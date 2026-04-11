Le prince Harry poursuivi en justice par Sentebale, l'organisation caritative qu'il a co-fondée

L'organisation caritative Sentebale a poursuivi le prince Harry pour diffamation devant la Haute Cour de Londres, suite à un conflit concernant la gestion de l'organisation et une campagne médiatique perçue comme négative.

Le prince Harry est poursuivi en justice par l' organisation caritative qu'il a co-fondée en 2006. L'organisation Sentebale , qui soutient les jeunes atteints du VIH au Botswana et au Lesotho, a déposé une plainte en diffamation contre le prince Harry devant la Haute Cour de Londres. Cette action fait suite à des tensions et à un conflit concernant la gestion de l'organisation. Harry a démissionné de son poste d'administrateur de Sentebale l'année dernière.

L'affaire met en lumière les dissensions internes et les accusations de comportements inappropriés qui ont secoué l'organisation.\Sentebale accuse le prince Harry d'avoir causé un 'préjudice de réputation' à l'organisation en raison d'une 'campagne médiatique négative'. Le prince Harry et plusieurs autres membres du conseil d'administration ont démissionné en mars dernier après un différend avec Sophie Chandauka, la présidente de Sentebale. Les deux parties se sont mutuellement accusées de mauvaise conduite. Une enquête sur de possibles manquements a été ouverte par la 'Charity Commission', l'autorité de contrôle britannique des associations, après que la présidente Sophie Chandauka l'ait accusé d'intimidation et de harcèlement. La Charity Commission a par la suite innocenté le prince Harry, âgé de 41 ans. Le porte-parole du prince Harry a rapidement réagi à la plainte. Il a déclaré que 'le prince Harry rejette catégoriquement cette plainte offensante et préjudiciable déposée par son ancienne œuvre caritative'. L'organisation Sentebale a été fondée en 2006 par le prince Harry et le prince Seeiso du Lesotho, en hommage à sa mère, la princesse Diana. Sentebale vient en aide aux enfants vulnérables du Lesotho et du Botswana, en particulier aux enfants des rues, aux orphelins et aux personnes atteintes du sida. 'Sentebale' signifie littéralement 'ne m'oubliez pas', une référence significative étant donné qu'il s'agissait de la fleur préférée de Lady Diana. La démission du prince Harry de son poste d'administrateur en mars 2025 a marqué une étape importante dans cette affaire complexe.\Ce procès soulève des questions importantes sur la gouvernance des organisations caritatives, les relations entre les membres du conseil d'administration et les fondateurs, et les conséquences des conflits internes. Il met également en évidence l'attention médiatique accrue portée aux personnalités publiques engagées dans des œuvres caritatives. L'affaire Sentebale illustre les défis auxquels sont confrontées les organisations caritatives, notamment en ce qui concerne la gestion de la réputation et la résolution des conflits. Elle pose également la question de l'impact des accusations de mauvaise conduite sur les individus et les organisations. L'audience à la Haute Cour de Londres sera donc cruciale pour déterminer les responsabilités de chacun et pour évaluer l'impact réel des accusations formulées. L'issue de ce procès aura des répercussions significatives pour Sentebale et pour le prince Harry, et pourrait influencer la manière dont les organisations caritatives sont perçues et gérées à l'avenir. Les détails de la 'campagne médiatique négative' et les preuves des 'préjudices de réputation' allégués seront examinés de près, ouvrant ainsi la voie à un débat public sur les responsabilités et la transparence des organisations caritatives





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