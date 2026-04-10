Le prix des pommes de terre s'effondre: 0 euro sur le marché libre pour l'industrie de la transformation

Le prix des pommes de terre destinées à l'industrie de la transformation atteint un niveau préoccupant de 0 euro sur le marché libre, selon la dernière cotation de Belgapom. Cette chute des prix est due à plusieurs facteurs, notamment la saturation des stocks et les difficultés d'exportation. Analyse de la situation et des enjeux pour les producteurs.

Le prix des pommes de terre destinées à l'industrie de la transformation continue de susciter l'inquiétude, affichant toujours 0 euro sur le marché libre , d'après la dernière cotation de la fédération des producteurs de pommes de terre , Belgapom . Cette situation, révélatrice d'une conjoncture difficile, est évaluée chaque vendredi, jour de fixation des prix sur ce marché spécifique.

La dernière cotation, enregistrée vendredi dernier, a marqué un nouveau point bas, tombant à 0 euro pour la première fois. Ce prix symbolique intervient après une précédente chute à 10 euros la tonne, observée en mars, soulignant la pression persistante sur les cours.\Il est important de noter, comme le souligne Christophe Vermeulen, CEO de Belgapom, que les quantités négociées sur ce marché libre sont relativement faibles. Ce prix de 0 euro concerne principalement les pommes de terre de conservation, spécifiquement destinées à l'industrie de la transformation, notamment pour la production de frites. La majeure partie des récoltes, représentant environ 70 à 80%, est déjà vendue depuis plusieurs mois, via des contrats préétablis à des prix plus avantageux. C'est le reliquat de la production, négocié sur le marché libre, qui affiche cette valeur alarmante. Les acteurs principaux de ce marché sont les transformateurs de pommes de terre, notamment ceux spécialisés dans la production de produits surgelés tels que les frites. Cependant, ces transformateurs, principaux clients potentiels, semblent pour le moment saturés en stocks.\Les difficultés rencontrées par les producteurs de pommes de terre sont multiples et complexes. Les transformateurs, qui devraient être les principaux acheteurs sur le marché libre, disposent déjà de stocks importants, limitant ainsi la demande et exerçant une pression baissière sur les prix. Par ailleurs, ces transformateurs font face à des défis majeurs sur les marchés d'exportation. Les droits de douane américains, la force de l'euro et la concurrence accrue des produits transformés en provenance de pays comme la Chine, l'Inde, l'Égypte et la Turquie, pèsent lourdement sur la compétitivité et les débouchés commerciaux. Cette combinaison de facteurs crée un environnement économique particulièrement difficile pour les producteurs, menaçant la rentabilité de leurs activités et soulevant des questions sur la pérennité de la filière. La situation nécessite une attention particulière et des mesures visant à soutenir les producteurs de pommes de terre, pour garantir la stabilité de l'industrie et la sécurité alimentaire





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