Le procès de Paolo Falzone et son passager s'ouvre à Mons après l'accident de Strépy en mars 2022. Les avocats de la partie civile et du procureur général ont plaidé hier il y a un an. Ils ont demandé à la jurée de condamner Paolo Falzone pour six meurtres, un meurtre tenté et 81 tentatives de meurtre.

Le procès de Paolo Falzone et son passager s'ouvre à Mons après l'accident de Strépy en mars 2022. Les avocats de la partie civile et du procureur général ont plaidé hier il y a un an.

Ils ont demandé à la jurée de condamner Paolo Falzone pour six meurtres, un meurtre tenté et 81 tentatives de meurtre. L'avocate Elena D'Agristina a plaidé pour la partie civile et a affirmé que les faits ne peuvent pas être considérés comme un simple accident de la route. Elle a souligné que les preuves collectées, les rapports techniques et les déclarations du prévenu montrent que Paolo Falzone était conscient du danger que son comportement de conduite entraînait.

Elle a également souligné que Paolo Falzone n'a pas immédiatement appuyé sur la pédale de frein après l'accident et que cela a permis aux victimes de subir des blessures plus graves. Elle a également souligné que Paolo Falzone a reconnu qu'il savait que sa vitesse était dangereuse pour les autres. Elle a également mentionné que Paolo Falzone et son passager n'ont pas aidé les victimes après l'accident.

Elle a également rendu hommage aux victimes en posant sept bougies, symbolisant les sept personnes qui sont mortes dans l'accident. Elle a également affirmé que les victimes ont mené cette bataille ensemble, dans la douleur et la dignité. La famille de Paolo Falzone aurait encouragé sa compagne à avoir un enfant avec lui pour influencer l'opinion publique.

Sa compagne a témoigné devant la cour d'assises et a affirmé que la famille de Paolo Falzone l'a traitée comme une sorte de solution de rechange après l'accident. Elle a également affirmé que la mère de Paolo Falzone lui a proposé d'avoir un enfant avec lui pour influencer l'opinion publique. Elle a refusé cette proposition et a affirmé qu'un enfant n'est pas une solution pour sauver la situation.

Paolo Falzone a eu un enfant avec sa nouvelle compagne après l'accident, qui a commencé à le fréquenter en 2024, alors qu'il était sous surveillance électronique. Elle est devenue sa compagne après un mois et a eu un enfant avec lui. Elle a affirmé que tout va bien et que Paolo Falzone prend soin de l'enfant pendant qu'elle travaille





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paolo Falzone Strépy Accident De La Route Meurtres Tentatives De Meurtre Procès

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pourquoi ne parle-t-on pas tous les jours du procès Falzone au JT ?Bien que le procès Falzone soit un événement majeur, celui-ci n’est pas abordé chaque jour dans le journal...

Read more »

Procès Falzone : hommage émouvant d'un frère de victime avec un gâteau d'anniversaireLors de la reprise des plaidoiries au procès de Paolo Falzone, Grégory D'Andrea, frère d'une victime, a rendu hommage à son frère décédé avec un gâteau d'anniversaire et des bougies, interpellant les accusés. Cette scène intervient dans un contexte où le premier avocat général accuse Falzone de meurtres volontaires, tandis que d'autres actualités marquantes secouent la Belgique, notamment un accident de bus scolaire et des débats sur la dette publique.

Read more »

Journée capitale au procès Falzone : l’avocat de la défense va faire une demande « très difficile » aux jurésLe procès de Paolo Falzone, jugé à Mons pour le drame de Strépy-Bracquegnies, entre dans une phase décisive avec les plaidoiries de la défense, après un réquisitoire marqué par l’aggravation des charges.

Read more »

Le procès de Paolo Falzone : l'avocat de la défense explique pourquoi il a accepté de défendre Paolo FalzoneLe procès de Paolo Falzone entre dans une phase décisive avec les plaidoiries de la défense. L'avocat de la défense, Frank Discepoli, a expliqué pourquoi il a accepté de défendre Paolo Falzone.

Read more »