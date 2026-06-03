Le procès de Paolo Falzone entre dans une phase décisive avec les plaidoiries de la défense. L'avocat de la défense, Frank Discepoli, a expliqué pourquoi il a accepté de défendre Paolo Falzone.

Le procès de Paolo Falzone entre dans une phase décisive avec les plaidoiries de la défense . L'avocat de la défense , Frank Discepoli, a expliqué pourquoi il a accepté de défendre Paolo Falzone .

Selon lui, il a fait un choix personnel et professionnel pour défendre Paolo Falzone. La ministre Éléonore Simonet a également été mentionnée dans l'article, car elle aurait été démarchée par sa mutuelle afin d'obtenir le statut BIM.

De plus, l'article parle de la facture élevée pour une intervention des pompiers dans un immeuble, qui s'élève à 300 euros. Une première mondiale a également été mentionnée, celle d'un hôpital belge qui utilise l'IA pour détecter les crises cardiaques plus rapidement.

Enfin, l'article parle de la journée capitale au procès Falzone, où l'avocat de la défense va faire une demande très difficile aux jurés





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