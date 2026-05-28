Le procès de Paolo Falzone : la famille aurait incité son ancienne partenaire à avoir un enfant pour émouvoir l'opinion publique

Le procès contre Paolo Falzone et son passager, qui ont percuté un groupe de carnavaleux à Strépy en mars 2022, se déroule actuellement dans les halls d'exposition de Mons. Il est prévu de durer environ 1,5 mois. Suivez-le ici dans notre liveblog. La famille de Paolo Falzone aurait incité son ancienne partenaire à avoir un enfant avec lui pour émouvoir l'opinion publique.

Le procès contre Paolo Falzone et son passager, qui ont percuté un groupe de carnavaleux à Strépy en mars 2022, se déroule actuellement dans les halls d'exposition de Mons.

Il est prévu de durer environ 1,5 mois. Suivez-le ici dans notre liveblog. La famille de Paolo Falzone aurait incité son ancienne partenaire à avoir un enfant avec lui pour émouvoir l'opinion publique. L'ancienne petite amie de Falzone, qui le connaissait avant les faits et qui a commencé à sortir avec lui peu après, a témoigné aujourd'hui devant les assises.

Elle a déclaré que la sœur de Falzone avait repris contact avec elle alors qu'il était en prison, car il voulait avoir de ses nouvelles. Elle a visité Falzone une vingtaine de fois en prison. L'ex-petite amie a déclaré que les parents de Falzone l'ont accueillie à bras ouverts, lui offrant des bagues, un téléphone et des enveloppes d'argent. Elle a déclaré se sentir comme un moyen de résoudre la situation, prise dans un cercle vicieux.

La mère de Falzone lui avait proposé d'avoir un enfant avec son fils, selon elle pour émouvoir le public et le jury. Cependant, la femme n'était pas intéressée : 'Un enfant n'est pas un jeu, avoir un enfant pour sauver quelque chose n'est pas une solution.

' Bien que Falzone n'ait pas eu d'enfant avec son ex-petite amie, il est le père d'un autre enfant qu'il a eu avec sa partenaire actuelle. Le couple a commencé une relation en 2024, lorsque Falzone était sous surveillance électronique. Un mois plus tard, elle a emménagé avec lui, puis est devenue enceinte presque immédiatement. Elle avait 38 ans et voulait fonder une famille, comme Paolo Falzone.

Le couple souhaite tous deux avoir des enfants, mais Falzone n'a pas encore reconnu l'enfant pour le 'protéger'





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