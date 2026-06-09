Le procès de Paolo Falzone : la lutte pour requalifier un drame en accident

La défense de Paolo Falzone s'oppose fermement à la qualification d'homicide volontaire, soutenant que les preuves matérielles et le contexte du drame pointent vers un accident tragique plutôt que vers un meurtre prémédité.

L'atmosphère au tribunal est lourde alors que la défense de Paolo Falzone tente de renverser la vapeur face à une accumulation d'arguments portés par les parties civiles.

Me Discepoli et Me Guttadauria, décrits comme des lions isolés dans une arène hostile, s'efforcent de recentrer le débat sur un point unique et crucial : l'intention homicide. Pour la défense, le dossier est saturé de témoignages contradictoires qui, bien que non mensongers, s'annulent mutuellement, laissant place à un doute raisonnable. L'enjeu est colossal, car la qualification de meurtre exige la preuve formelle que l'accusé a agi avec la volonté délibérée de donner la mort.

L'avocat insiste sur le fait que le meurtre n'est pas simplement le résultat d'un acte dangereux, mais un acte dont le but ultime est la disparition de la vie humaine. En demandant aux jurés s'ils ont la conviction intime que son client a voulu tuer, la défense tente de simplifier un dossier complexe pour ramener le verdict à une question de certitude morale, affirmant qu'il n'est pas nécessaire de réfléchir pendant des milliers d'heures pour comprendre que l'intention est l'élément moteur du crime.

Un point de friction majeur concerne l'interprétation d'un arrêt de la Cour de cassation utilisé par l'accusation. Cet arrêt suggère que la mise en œuvre de moyens capables de provoquer la mort pourrait suffire à établir l'intention.

Cependant, Me Discepoli rejette catégoriquement cette analogie. Il souligne que la jurisprudence citée concernait un individu armé d'une arme à feu tirant à plusieurs reprises sur une victime, une situation radicalement différente d'un accident de la route. Selon lui, assimiler un véhicule à une arme à feu dans ce contexte est une erreur juridique grave.

Par ailleurs, l'analyse des données techniques de la voiture, fournie par un expert automobile, apporte un éclairage ambigu. Si l'expert a conclu que Paolo Falzone n'avait pas pilé sur le frein comme il l'avait initialement prétendu, la défense souligne qu'un freinage d'urgence a tout de même eu lieu à un moment donné. L'argument est simple : si l'objectif était de faucher délibérément la foule ou de passer au travers du groupe carnavalesque, pourquoi avoir tenté de freiner, même légèrement ?

Cette action, même imparfaite ou tardive, contredirait fondamentalement une volonté d'extermination. Enfin, la question de la visibilité et de la préméditation occupe une place centrale dans les plaidoiries finales. L'accusation soutient que Paolo Falzone aurait eu vingt-deux secondes pour réagir après qu'un gille, personnage traditionnel du carnaval, se soit retrouvé sur son capot. Pour la défense, ce délai ne peut être interprété comme une période de réflexion froide et calculée, condition sine qua non de la préméditation.

Me Discepoli s'interroge : si le conducteur avait réellement vu le gille et avait voulu s'en débarrasser ou commettre un acte criminel, pourquoi aurait-il attendu autant de temps avant d'agir ? Plus important encore, il s'appuie sur les constatations des enquêteurs indiquant que le pare-brise était totalement détruit suite aux premiers impacts avec les piétons. Cette destruction rendait le champ de vision du conducteur quasi nul.

Entre la thèse d'un homme qui voit et d'un homme qui est aveuglé par les débris et le chaos, l'avocat rappelle que la loi impose de choisir la version la plus favorable à l'accusé. En concluant que tout ceci n'était qu'un banal accident, la défense appelle les jurés à respecter leur serment et à ne pas condamner un homme sur la base de suppositions, mais bien sur des preuves tangibles, demandant ainsi l'acquittement sur la charge d'intention homicide





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