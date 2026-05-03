Le procès des frères Falzone s’ouvre : 7 meurtres et 81 tentatives de meurtre reprochés

Le procès des frères Falzone, accusés d’un accident mortel survenu en 2022, s’ouvre ce lundi. Les familles des victimes, encore en deuil, espèrent justice et une prise de conscience collective sur la sécurité routière.

Le procès des frères Falzone, Paolo et Antonio, s’ouvre ce lundi pour des faits dramatiques remontant au 20 mars 2022. Aux alentours de 5 heures du matin, alors que le ramassage des Gilles battait son plein, une BMW Série 5 noire a violemment percuté le groupe par l’arrière avant de s’arrêter quelques centaines de mètres plus loin.

Les deux accusés sont aujourd’hui poursuivis pour 7 meurtres et 81 tentatives de meurtre, un bilan lourd qui pèse sur les familles des victimes, encore en deuil. Massimo Cascarano, qui a perdu son frère et sa belle-sœur ce jour-là, exprime son appréhension face à ce procès.

« J’ai vu certaines photos et c’était déjà assez lourd à voir. On va les visionner au procès, et il faudra être solide. Je ne sais pas comment je vais faire, si j’aurai assez de courage », confie-t-il. Pour lui, la peine doit être maximale, même s’il n’y croit pas vraiment.

« J’espère de tout mon cœur qu’ils soient jugés pour leurs actes, qu’ils soient punis pour leurs actes et qu’ils s’en rendent compte. » Nicolas, qui a lui aussi perdu un frère dans cet accident, voit ce procès comme une étape cruciale dans son processus de deuil.

« Ce n’est pas une épreuve, mais une étape indispensable dans le cheminement des réponses qu’on attend. On espère un dénouement judiciaire à la hauteur de ce qu’on attend, où il faudra décomposer les faits pour comprendre et analyser. » Le procès, qui s’annonce long et difficile, durera deux mois, et les familles devront faire face aux accusés. Au-delà de la peine, Nicolas espère que cette tragédie servira de catalyseur pour une prise de conscience collective.

« J’espère que cette situation permettra de faire évoluer la justice et qu’on puisse réfléchir à des textes de loi pour encadrer les chauffards et les fous du volant qui prennent des risques inconsidérés tous les jours. Dans d’autres pays, des mesures existent déjà, et j’espère qu’on pourra s’en inspirer grâce ou à cause de la situation de Strépy. » Massimo partage cette vision et insiste sur la nécessité de retirer le volant à ces individus.

« Il ne faut plus donner une voiture à ces gens-là, parce que ce n’est pas une voiture qu’ils ont dans leurs mains, c’est une arme. Il ne faut plus leur donner de voitures, c’est une arme, ce n’est même plus une voiture. » Ce procès, chargé d’émotions et de questions, pourrait marquer un tournant dans la manière dont la société aborde la sécurité routière et la responsabilité des conducteurs





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