Le Procès Paolo Falzone : Révélations et Tensions à la Cour d'Assises du Hainaut

Analyse détaillée des témoignages et expertises présentés lors du procès de Paolo Falzone concernant l'accident tragique durant le cortège des Gilles.

Le procès de Paolo Falzone , qui se déroule actuellement devant la Cour d'Assises du Hainaut, a franchi une étape cruciale ce jeudi avec des témoignages poignants et des analyses techniques accablantes.

Au cœur des débats, l'intervention de Marc Van Lierde, expert automobile, a apporté un éclairage technique déterminant sur les circonstances du drame. Selon cet expert, la vitesse excessive pratiquée par le prévenu est le facteur primordial et direct de l'accident. Il a affirmé avec force que sans cette vitesse, la tragédie n'aurait tout simplement pas eu lieu, indépendamment de la configuration géographique des lieux.

L'analyse a révélé que Paolo Falzone a certes ralenti, mais n'a jamais actionné un freinage d'urgence efficace. L'expert a souligné l'écart abyssal entre la vitesse réelle, estimée à 105 km/h, et une vitesse qui aurait pu limiter les dégâts, comme 33 km/h.

Plus troublant encore, le rapport indique qu'une victime, après avoir été percutée et être tombée devant le capot du véhicule, a été écrasée alors que le conducteur a poursuivi sa route, un élément qui pèse lourdement dans l'appréciation de la responsabilité du prévenu. La tension est montée d'un cran lors de l'interrogatoire de Paolo Falzone. Le prévenu, tentant d'exprimer son ressenti, a déclaré avoir eu l'impression que des personnes volaient littéralement dans les airs au moment de l'impact.

Cette tentative de décrire l'événement comme une vision presque irréelle a été immédiatement recadrée par la présidente de la Cour d'Assises du Hainaut, Martine Baes. Avec une fermeté remarquable, la juge a rappelé à l'accusé que ce qu'il percevait comme une simple impression était en réalité la réalité brutale et tangible du massacre.

Cet échange a mis en exergue le décalage entre la perception du conducteur et la violence des faits, soulignant la gravité des conséquences physiques subies par les victimes lors de ce cortège carnavalesque qui aurait dû être festif. Le choc psychologique et la confrontation avec les faits matériels ont marqué ce moment fort de l'audience, laissant peu de place aux ambiguïtés sur la violence de l'impact. Parallèlement, la défense déploie plusieurs stratégies pour atténuer la responsabilité pénale de Paolo Falzone.

Me Discepoli a insisté sur les failles organisationnelles entourant le ramassage des Gilles. L'avocat soutient que l'absence de balisage adéquat du cortège a contribué à la confusion et plaide pour que les faits soient requalifiés en accident tragique plutôt qu'en acte criminel délibéré. De son côté, Me Fabrice Guttadauria a tenté d'apporter une explication psychologique au comportement du prévenu immédiatement après le drame.

Pour ce faire, il s'est appuyé sur le témoignage d'un policier intervenu sur les lieux, lequel a décrit un état de sidération tel qu'il a eu le sentiment d'être sorti de son propre corps. En mettant en avant cet état de choc traumatique, la défense espère justifier l'attitude déconcertante de son client, suggérant que le traumatisme a paralysé ses réactions et sa perception rationnelle des événements.

Ce procès, marqué par des émotions fortes et des débats techniques complexes, continue de chercher la vérité sur un événement qui a laissé des traces indélébiles dans la mémoire collective de la région





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