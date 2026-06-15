Le procureur du Limbourg enquête sur le BKKS

Le procureur du Limbourg a lancé une enquête sur le Fonds d'appui pour les enfants atteints de cancer (BKKS), une association qui récolte de l'argent dans tout le Flandre pour les familles avec un enfant atteint de cancer.

Le procureur du Limbourg a lancé une enquête sur le Fonds d'appui pour les enfants atteints de cancer ( BKKS ), une association qui récolte de l'argent dans tout le Flandre pour les familles avec un enfant atteint de cancer.

Cela a été confirmé par le procureur à VRT NWS. Les bénévoles, les parents touchés et les autres associations de bienfaisance se posent des questions importantes sur l'organisation depuis longtemps. L'associé fondateur Patrick Hubeau reconnaît que des choses vont contre lui, mais il nie avec force que des actes de enrichissement personnel soient commis.

Le procureur du Limbourg mène une enquête sur le Fonds d'appui pour les enfants atteints de cancer (BKKS), une association qui récolte de l'argent pour les familles avec un enfant atteint de cancer. L'associé fondateur et effectif directeur Patrick Hubeau a un interdiction de diriger et a été impliqué dans 11 faillissements antérieurs. Pour le grand public, le BKKS se présente comme un joueur chaleureux et omniprésent.

Une princesse Disney rend visite aux enfants malades, distribue des jouets et les emmène dans des parcs d'attractions. Les bénévoles vendent des stylos, des porte-clés et des friandises dans les supermarchés. Des 'caisses chaudes' sont placées à la caisse des boulangeries, des friteries et des cafés, complétées par un centre d'appel. L'association offre également une aide plus concrète : elle paie par exemple le droit de stationnement pour les parents qui ne peuvent pas financer une cure.

Mais l'organisation reçoit également des critiques sévères depuis des années. Elle ne serait pas transparente et les témoins craignent que l'argent récolté ne soit pas toujours correctement distribué. VRT NWS a parlé avec une dizaine de travailleurs anciens, de bénévoles, de parents touchés et d'organisations du secteur.

Au cours de la Belgian Cops Contest, une compétition où les policiers, les pompiers et les militaires se disputent le titre de 'police la plus en forme', l'argent récolté au cours des dernières années a été attribué au Fonds d'appui pour les enfants atteints de cancer. Qui lit les articles de presse, pense déjà que l'argent va à l'autre, grande et renommée association : le Fonds contre le cancer de l'enfant.

'L'argent récolté de cet événement va au Fonds contre le cancer de l'enfant', on peut lire sur les journaux. Mais l'argent va effectivement au BKKS, et non à l'autre association, avec le logo de l'enfant avec le sac à dos.

'La confusion entre nos deux associations nous met dans l'extrême désespoir', réagit Dierik Van den Meerssche, directeur du Fonds contre le cancer de l'enfant. 'Puisque nous avons l'impression que cette autre association recherche délibérément cette confusion, nous avons déposé une plainte auprès de la police il y a des années. Nous recevons chaque mois des plaintes concernant la manière de faire de cette autre association, de la part de personnes qui pensent que nous sommes l'association qui récolte l'argent.

' Patrick Hubeau, fondateur du BKKS, balaye ces critiques et pense que le Fonds contre le cancer de l'enfant a peur de perdre des revenus. 'Le Fonds contre le cancer de l'enfant pense simplement à ses propres deniers : les deniers que nous recevons, ils ne les reçoivent pas', dit-il. 'Ils pensent : ce sont juste les hommes qui vendent des wafels. Mais apparemment, ils ont du mal avec nous.

' Non seulement le Fonds contre le cancer de l'enfant a des plaintes, mais les familles d'enfants atteints de cancer ont également des questions sur le BKKS. Ainsi, il y a Livia Raskin, dont le fils Kenric avait à peine 2 ans lorsqu'il a reçu le diagnostic de rhabdomyosarcoome, un type de cancer extrêmement rare. La famille a tout mis en jeu et a cherché une thérapie salvatrice à l'étranger.

La maladie s'est avérée trop agressive : en février 2019, à l'âge de 5 ans, le petit garçon est décédé, entouré de sa famille. Au cours de la dernière période intense de traitement en Suisse, la mère de Kenric a reçu des appels téléphoniques inquiétants de la part de ses voisins. Il s'est avéré que des personnes venaient à la porte pour récolter de l'argent pour son fils malade.

C'est notable, car la famille n'avait jamais demandé de l'aide au BKKS. Lorsque Raskin a demandé des explications, l'association a nié l'action avec force. La famille est restée avec de grandes questions. En 2021, la grand-mère Annie a exprimé sa préoccupation dans un message Facebook de l'association : 'Les gens donnent à ce bon fonds.

Nous nous demandons : est-ce que l'argent va bien se terminer?

' La réponse de l'association BKKS n'a pas tardé. Quelques jours plus tard, une lettre signée d'un avocat est arrivée à la grand-mère Annie. Elle a été accusée de faire du prosélytisme. De peur d'une procédure juridique coûteuse, Annie a cédé, mais elle a continué à avertir les commerçants de sa localité et à les avertir des pratiques de l'association.

Une deuxième lettre d'avocat a suivi.

'J'ai demandé à ma mère de cesser la lutte', raconte Livia Raskin. 'J'étais trop peur qu'elle se mette en difficulté. ' Kathleen* partage également ces expériences douloureuses. Lorsque sa fille Yara* a commencé à se répéter en début 2020, l'association BKKS a proposé de prendre en charge une facture ouverte pour une chaise roulante.

La maladie pesait lourdement, aussi bien financièrement que physiquement.

'C'était pour nous un projet très agréable à l'époque', se souvient Kathleen*. Le montant promis a tardé 7 mois à arriver, ce qui a ajouté encore plus de stress dans une période déjà très difficile. Sa fille est décédée à peine 10 ans. C'est seulement après son décès, en décembre 2020, que la plupart du montant a été transféré





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