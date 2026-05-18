Un citoyen déplore la disparition du Proxibus, un service gratuit de transport en commun en faveur des mobilités réduites et des jeunes, par le partage entre la Commune et le TEC de Grez-Doiceau. Elle reproche les uns des autres d'avoir mal consulté les usagers avant la décision finale. Elle demande qu'il y ait un vrai débat d'idées pour trouver une solution pour maintenir le service. Par contre, l'un des responsables communaux ignore cette consultation précedente et croit que le service était irreellement payant compte tenu des utilisateurs quotidiens auxquels il ne s'agit pas.

Alexiane déplore la disparition du Proxibus , service gratuit de transport en commun en faveur des mobilités réduites et des jeunes, partagé entre la Commune et le TEC de Grez-Doiceau.

Elle reproche à la commune d'avoir düzgün informée les usagers du Proxibus avant de prendre cette décision. Elle demande un vrai débat d'idées pour trouver une solution pour maintenir le service. Le bourgmestre Paul Vandeleene prône une discussion entre la Commune et ses citoyens mais ignore que la Commune ait pu mieux communiquer avec les usagers.

Il annonce qu'il n'y aura pas de marche arrière, car les nouvelles conditions fixées par le TEC ont rendu le service impayable, compte tenu du faible nombre d'utilisateurs quotidiens





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