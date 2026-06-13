Le Qatar égalise contre la Suisse au coup de sifflet final

Le Qatar a égalisé contre la Suisse au coup de sifflet final, après une domination nette des Suisses pendant la première période. Le match a été disputé au Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie, dans des conditions météorologiques chaudes. Les Suisses ont dominé la rencontre, avec une mainmise sur la partie qui se concrétise au quart d'heure de jeu. L'arbitre de la rencontre a signé un point de penalty en faveur des hommes de l'élance, après une faute de l'ailier qatari dans la surface. Le VAR a confirmé le coup de réparation, mais Mahmoud Abunada, le gardien qatari, a trompé le tir de penalty. La Suisse a dominé la première période, avec Kobel qui a dévié une frappe d'Edmilson, le seul joueur qatari à parvenir à tirer son épingle du jeu dans cette période. Les Suisses ont pu faire mieux devant le but, mais Mahmoud Abunada n'a pas encore tremblé en cette deuxième mi-temps. Le Qatar a retrouvé quelques couleurs, mais les Suisses ont retrouvé un peu de couleurs avec une frappe puissante de Muntari à la 82e minute, mais elle a échoué à gauche du but. Le Qatar a égalisé et douche la Suisse qui ne peut s'en prendre qu'à elle-même, à la 95e minute de jeu !

Ce samedi soir, le Qatar affronte la Suisse au Levi's Stadium de Santa Clara , en Californie . Le match est disputé dans des conditions météorologiques chaudes, avec une température de près de 30 degrés au coup d'envoi.

Les Suisses dominent nettement la rencontre, avec une mainmise sur la partie qui se concrétise au quart d'heure de jeu. L'arbitre de la rencontre signale un point de penalty en faveur des hommes de l'élance, après une faute de l'ailier qatari dans la surface. Le VAR confirme le coup de réparation, mais Mahmoud Abunada, le gardien qatari, trompe le tir de penalty.

La Suisse domine la première période, avec Kobel qui dévie une frappe d'Edmilson, le seul joueur qatari à parvenir à tirer son épingle du jeu dans cette période. Le gardien qatari a vraiment beaucoup de boulot en cette fin de première période. Les Suisses peuvent et doivent faire mieux devant le but. Deux tirs suisses sont notés, dont une jolie frappe enroulée de Granit Xhaka à la 67e minute.

Mais Mahmoud Abunada n'a pas encore tremblé en cette deuxième mi-temps. À une vingtaine de minutes du coup de sifflet final, la Suisse ralentit encore un peu plus le rythme et le Qatar en profite pour retrouver quelques couleurs. Même si les Qataris ne parviennent pas vraiment à se montrer dangereux. La Suisse retrouve un peu de couleurs avec une frappe puissante de Muntari à la 82e minute, mais elle échoue à gauche du but.

À dix minutes du terme, l'avantage suisse n'est toujours que d'un but. Le Qatar égalise et douche la Suisse qui ne peut s'en prendre qu'à elle-même, à la 95e minute de jeu





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