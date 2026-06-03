Le rêve éveillé maladaptatif : quand la fantaisie devient une prison

Le rêve éveillé maladaptatif touche 1 à 2% de la population. Contrairement à la rêverie ordinaire, il peut envahir la vie quotidienne. Découvrez les mécanismes, les liens avec l'ADHD et les témoignages.

Le rêve éveillé maladaptatif , ou MD (maladaptive daydreaming), est un phénomène psychologique encore mal connu du grand public. Alors que la rêverie occasionnelle fait partie intégrante de notre vie mentale, certaines personnes passent des heures entières plongées dans des mondes imaginaires extrêmement détaillés et complexes, au point que cette activité empiète sur leur vie réelle.

Selon le professeur Ernst Koster, psychologue à l'Université de Gand, ce trouble toucherait 1 à 2 % de la population. Mais quand la rêverie devient-elle problématique et comment y remédier ? Le maladaptive daydreaming se caractérise par des périodes prolongées de rêverie intense, souvent organisée autour d'histoires récurrentes ou de scénarios élaborés. Ces rêveries peuvent durer des heures et sont si prenantes que la personne néglige ses obligations quotidiennes, ses relations sociales ou son travail.

Contrairement à la psychose, l'individu reste conscient que ses pensées sont des fantasmes, mais il peut ressentir une forte difficulté à s'en détacher. Les chercheurs débattent encore de la classification de ce trouble : certains estiment qu'il mérite une place distincte dans le manuel diagnostique DSM-5, tandis que d'autres y voient un symptôme associé à d'autres pathologies comme l'ADHD, l'anxiété ou les traumatismes.

En effet, environ 80 % des personnes souffrant de MD présentent également un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Prenons l'exemple de Lotte, une jeune photographe de 24 ans qui se reconnaît dans ce trouble. Depuis l'enfance, elle passait la majeure partie de son temps dans des mondes imaginaires. Aujourd'hui encore, elle estime rêver éveillée environ la moitié de son temps.

Le diagnostic d'ADHD, posé tardivement à 21 ans, a apporté un éclairage : les ondes cérébrales liées aux tâches fonctionnelles sont plus lentes chez les personnes atteintes, tandis que le réseau de la rêverie est hyperactif. Cela explique la difficulté à se concentrer, mais aussi la richesse créative que Lotte exploite dans son travail. Contrairement à certaines idées reçues, le MD n'est pas toujours négatif : il peut être une source d'inspiration et de plaisir.

Cependant, il peut aussi générer de la honte et de l'isolement, car les personnes touchées hésitent à en parler ouvertement. Le défi est donc de trouver un équilibre entre l'exploitation de cette imagination débordante et la nécessité de rester ancré dans la réalité. Comme le souligne le professeur Koster, la rêverie normale est bénéfique : elle active le réseau cérébral par défaut, favorisant la créativité et la résolution de problèmes.

Mais lorsque la frontière est franchie, il peut être utile de consulter un professionnel pour apprendre à canaliser ces pensées sans les laisser dominer sa vie





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