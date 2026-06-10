Le refoulement d'arbitres et de responsables iraniens motivés par 'de bonnes raisons'

Le patron de l'équipe de la Maison Blanche chargée de l'organisation de la Coupe du monde de football, Andrew Giuliani, a assuré que le refoulement d'un arbitre somalien et le refus de visas à des responsables de la sélection iranienne étaient motivés par 'de bonnes raisons'.

Le patron de l'équipe de la Maison Blanche chargée de l'organisation de la Coupe du monde de football, Andrew Giuliani , a assuré mardi que le refoulement d'un arbitre somalien et le refus de visas à des responsables de la sélection iranienne étaient motivés par 'de bonnes raisons'.

L'arbitre somalien Omar Artan, bien que titulaire d'un visa d'entrée aux États-Unis, a été refoulé samedi à son arrivée, la FIFA ayant ensuite annoncé qu'il n'officierait pas durant la compétition.

'Jusqu'à présent, 35 équipes ont pu entrer aux États-Unis. Aucun joueur ni entraîneur ne s'est vu interdire l'accès', a déclaré M. Giuliani lors d'une discussion organisée par le groupe de réflexion Atlantic Council à Washington.

'Il y a eu des responsables qui se sont vu interdire l'entrée et pour de bonnes raisons', a-t-il affirmé, évoquant la nécessité d'empêcher 'des acteurs malveillants de venir dans le pays sous couvert de la Coupe du monde' de football, qui débute jeudi. Problèmes de 'vérification de ses antécédents'.

'Il y a eu un arbitre qui n'a pas été admis. Je ne peux pas entrer dans les détails mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était pour une très bonne raison', a assuré le responsable de la Maison Blanche, faisant état de discussions avec le ministre de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, et le chef de la police aux frontières (CBP).

La CBP a justifié le refoulement d'Omar Artan, qui a notamment arbitré en Coupe d'Afrique des nations (CAN), par des 'problèmes liés à la vérification de ses antécédents'. Un responsable du Département d'État américain a cependant déclaré mardi soir à l'AFP que l'arbitre était 'lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes', ce qui 'rendait le voyageur inéligible à l'entrée' sur le sol américain.

De leur côté, une quinzaine de membres de l'encadrement de la sélection iranienne se sont vu refuser des visas américains.

'Tout le personnel d'entraînement de l'équipe iranienne peut entrer. Il y a des responsables iraniens qui ne peuvent pas entrer, là encore pour de très bonnes raisons', a ajouté M. Giuliani, sans autre précision.

'Comme vous pouvez l'imaginer, il y a des gens qui prétendent être des entraîneurs mais ne le sont peut-être pas', a-t-il poursuivi, évoquant notamment la possible présence parmi eux de personnes 'travaillant directement avec les Gardiens de la Révolution', l'armée idéologique de la République islamique. Les incertitudes quant à l'obtention des visas américains à cause du conflit en cours au Moyen-Orient ont forcé la sélection iranienne à relocaliser son camp de base de Tucson (Arizona) à Tijuana, au Mexique, bien qu'elle joue ses trois rencontres de groupe aux États-Unis.

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