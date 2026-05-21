Le règlement ADUO : une opportunité de développement pour les équipes

Le règlement ADUO, qui permet aux équipes éligibles de bénéficier de dépenses additionnelles pour développer leur moteur, est entré en vigueur avec le règlement 2026. Les motoristes sont identifiés par la FIA en fonction de leur unité de puissance par rapport à l'unité de puissance de référence (actuellement Mercedes).

Le règlement ADUO, qui signifie "Additional Development and Upgrade Opportunities", est entré en vigueur avec le règlement 2026. Cette nouvelle règle permet aux équipes éligibles de bénéficier de dépenses additionnelles pour développer leur moteur et ne pas être restreint au plafond financier habituel.

Le système ADUO crée une opportunité de faire évoluer son moteur dans les limites du règlement technique. Les motoristes sont identifiés par la FIA en fonction de leur unité de puissance par rapport à l'unité de puissance de référence (actuellement Mercedes). Les motoristes qui bénéficient de deux mises à jour cette année et deux l'an prochain pourront débloquer des montants supplémentaires avoisinant les 4,5 millions d'euros.

Les dépenses supplémentaires autorisées se situent entre 7 et 8 millions d'euros, et les motoristes concernés pourront débloquer entre 9 et 10 millions d'euros supplémentaires pour accélérer le développement. La FIA a instauré trois périodes d'évaluations au cours de la saison, et les constructeurs connaîtront le budget additionnel qui leur sera accordé à l'issue de chacune de ces périodes. Les évolutions techniques des teams concernés pourront être déployées à partir du Grand Prix suivant.

Le système ADUO a déjà soulevé des inquiétudes parmi les équipes, notamment Toto Wolff, le patron de l'écurie leader du championnat du monde, qui craint que cela ne modifie artificiellement la hiérarchie. La FIA devra faire preuve de vigilance et de transparence dans ce système pour éviter les dérives





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