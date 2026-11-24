Kevin De Bruyne retrouve le terrain des Citizens face à Naples en Ligue des Champions. Doku, ses anciens coéquipiers et l'entraîneur Maresca évoquent son influence historique.

Kevin De Bruyne rejoint l'effectif de Manchester City pour la première fois depuis son départ de l' Etihad Stadium, lors du déplacement de SSC Naples ce mardi. Cette rencontre de la cinquième journée de Ligue des Champions marque une étape symbolique majeure pour le milieu de jeu belge de trente-cinq ans qui quitte le club après une décennie de domination européenne et anglaise.

Statistiques historiques d'un pilier du club

L'entraîneur Enzo Maresca, qui a travaillé aux côtés de Pep Guardiola, a qualifié Kevin De Bruyne d'une des plus grandes figures de l'histoire du club dans des termes sans équivoque. Le milieu de jeu a porté les couleurs des Citizens entre 2015 et 2025, laissant une empreinte indélébile avec 422 matchs disputés, 108 buts inscrits et 177 passes décisives délivrées.

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Sur le plan collectif, cet attaquant a remporté six titres de champion d'Angleterre, trois Coupes d'Angleterre, cinq Coupes de la Ligue anglaise et une Ligue des Champions lors de la saison historique du triplé en 2022-2023. Ces chiffres témoignent d'une influence constante sur les trophées conquis par l'équipe durant sa présence au sein du staff technique et sportif.

Jérémy Doku et les anciens coéquipiers saluent le talent belge

Jérémy Doku, présent sur le banc des remplaçants pour ce match, n'affrontera pas Kevin De Bruyne en première ligne mais se réjouit de le voir retrouver ses anciens partenaires. Le joueur de Naples a confirmé sa titularisation en face pour son retour à son ancien stade. Jérémy Doku a souligné la qualité exceptionnelle du Belge lors de sa conférence de presse, notant que ce dernier voit encore des occasions pour les autres avec une précision incroyable.

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Jérémy Doku joue encore avec Kevin De Bruyne en équipe nationale et reconnaît que c'est toujours un plaisir d'évoluer à ses côtés. Il a affirmé que tout le monde serait heureux de le voir jouer dans ce contexte, tout en soulignant la nature spéciale de leur collaboration passée. Le Belge n'a pas besoin de dire à quel point il admire ce joueur qui reste une référence technique mondiale.

Accueil des supporters et contexte de la rencontre

Les supporters de Manchester City ont organisé une belle surprise pour saluer le retour de l'icône à l'Etihad Stadium. Kevin De Bruyne a été accueilli par des applaudissements nourris et des chants en son honneur dès les débuts de la rencontre face aux Italiens. Cette ovation marque le début d'une soirée intense où les Belges sont au cœur des débats.

Ce match de la cinquième journée de Ligue des Champions oppose deux formations où les joueurs belges jouent un rôle central. La dynamique du match est influencée par la présence de ces figures majeures qui ont marqué l'histoire récente du football européen. La présence de ces internationaux sur le terrain ajoute une dimension émotionnelle et stratégique à l'affrontement.

Enjeux tactiques et suite du programme de la compétition

L'entraîneur Enzo Maresca insiste sur le rôle historique joué par Kevin De Bruyne dans chaque titre remporté par le club. Cette affirmation reflète la reconnaissance de l'impact durable du joueur sur la culture victorieuse du club. La tactique de Naples devra prendre en compte l'expérience et la vision du jeu du Belge pour espérer réussir son déplacement.

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La suite de la compétition pour Manchester City dépendra de sa capacité à intégrer ces nouveaux éléments tactiques face à des équipes de haut niveau. Les prochains matchs seront déterminants pour les ambitions européennes des Citizens. La gestion de l'effectif et la préparation mentale des joueurs seront des clés pour la suite de la saison.