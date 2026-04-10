Le roi Philippe à la tête d'une mission économique inédite pour rapprocher la Flandre et la Wallonie

Pour la première fois, le roi Philippe dirige une mission économique en Belgique, visant à renforcer la collaboration entre la Flandre et la Wallonie, en mettant l'accent sur la mobilité des travailleurs, la formation en alternance, l'économie circulaire et le numérique.

Pour la première fois, Sa Majesté le roi Philippe prendra personnellement la tête d'une mission économique d'envergure, mais cette fois-ci, l'événement se déroulera intégralement sur le sol belge.

L'objectif central de cette initiative royale est de rapprocher les économies de la Flandre et de la Wallonie, deux régions souvent perçues comme complémentaires mais qui, force est de constater, demeurent encore trop peu interconnectées, comme l'ont révélé nos confrères de L'Écho dans une récente publication. Cette mission d'un genre nouveau, prévue pour les 21 et 22 avril prochains, rassemblera près de 40 entrepreneurs issus des deux régions linguistiques, participant ainsi à un effort concerté pour dynamiser les échanges économiques. Le programme, soigneusement élaboré, débutera en Wallonie, avec une étape importante prévue à Tubize, avant de se poursuivre en Flandre, offrant ainsi une opportunité unique de découvrir et de valoriser les atouts de chaque région.\L'idée maîtresse derrière cette mission économique est de capitaliser sur les forces vives de chaque région, créant ainsi une synergie bénéfique pour l'ensemble du pays. Frédéric Panier, représentant d'Akt for Wallonia, souligne l'importance cruciale de cette démarche : On a, d’un côté, une région en manque de terrains et de talents, et, de l’autre, une qui a des terrains et des talents. Les opportunités d’investissements, d’intégration de chaînes de valeurs et d’expansion à l’international, voilà le but de cette mission. Il s'agit donc de tisser des liens économiques solides et durables, favorisant la collaboration et l'échange de savoir-faire entre les entreprises du nord et du sud du pays. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de dépasser les barrières régionales et de créer un environnement propice à la croissance économique, en stimulant la compétitivité et l'innovation. Plusieurs thèmes clés seront abordés durant ces deux jours de rencontres et d'échanges. L'accent sera notamment mis sur la mobilité des travailleurs entre les régions, un sujet crucial pour faciliter les recrutements et l'accès à l'emploi. La formation en alternance, qui combine harmonieusement l'apprentissage théorique et l'expérience pratique en entreprise, sera également mise en avant comme un modèle pertinent pour le développement des compétences. L'économie circulaire, avec ses principes de durabilité et de valorisation des ressources, ainsi que le numérique, avec ses opportunités de transformation digitale, seront également au cœur des discussions et des présentations.\Il est important de noter que Bruxelles, bien que faisant partie intégrante du paysage économique belge, ne sera pas directement impliquée dans cette mission, ni du côté des autorités, ni du côté des entreprises. Cette absence reflète une volonté de se concentrer sur le rapprochement et la collaboration entre la Flandre et la Wallonie, deux entités régionales qui partagent des défis et des opportunités similaires. L'initiative royale vise à créer un élan de solidarité et de coopération, en soulignant l'importance de travailler ensemble pour surmonter les obstacles et saisir les opportunités. L'objectif final est de renforcer l'économie belge dans son ensemble, en favorisant le développement et la prospérité de chaque région. Cette mission économique, placée sous le haut patronage du roi Philippe, représente une étape significative dans la promotion d'une économie belge plus intégrée, plus performante et plus résiliente. Le succès de cette initiative dépendra de l'engagement et de la collaboration de tous les acteurs concernés, des entrepreneurs aux autorités régionales, en passant par les organisations professionnelles. L'espoir est que cette mission ne soit que le premier pas vers une collaboration économique plus étroite et plus fructueuse entre la Flandre et la Wallonie, ouvrant ainsi la voie à un avenir économique belge plus prospère et plus solidaire





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