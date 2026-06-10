Le roi Philippe visite la prison surpeuplée d'Anvers, entre crise carcérale et projets retardés

En Belgique, la prison d'Anvers, tristement célèbre pour sa surpopulation, a accueilli le roi Philippe. Alors que le taux d'occupation dépasse 120%, un nouvel établissement peine à ouvrir. Reportage sur une visite royale au cœur d'une crise pénitentiaire.

Le système pénitentiaire belge est confronté depuis longtemps à des problèmes de surpopulation carcérale , et la prison d' Anvers est l'une des plus emblématiques de cette crise.

Les cellules sont régulièrement surchargées, avec un taux d'occupation dépassant les 120% de sa capacité officielle. Alors que l'établissement peut théoriquement accueillir un peu plus de 400 personnes, il en héberge souvent entre 600 et 700. Cette situation entraîne des conditions de vie inacceptables : des détenus contraints de dormir à même le sol, une hausse des tensions et de l'agressivité parmi la population carcérale, ainsi qu'un stress important pour le personnel pénitentiaire.

Les critiques ne sont pas nouvelles, et la Belgique a été rappelée à l'ordre par la Cour européenne des droits de l'homme à plusieurs reprises pour ces manquements. Dans ce contexte, le roi Philippe a effectué une visite officielle à la prison d'Anvers le mardi 9 juin 2026. La journée a débuté par une table ronde réunissant les directeurs de plusieurs prisons belges, la Fédération des directeurs de prison et la Direction régionale de l'administration pénitentiaire.

Les échanges ont porté sur les défis structurels du système carcéral, avec un accent particulier sur la surpopulation et ses conséquences. Par la suite, le souverain s'est rendu dans les ailes de la prison, y est entré dans une cellule et s'est entretenu avec des détenus, hommes et femmes. Il a également rencontré des gardiens et du personnel, y compris ceux en charge des personnes internées.

De nombreux gardiens ont exprimé leur espoir de voir la situation s'améliorer grâce à la construction d'une nouvelle prison à Anvers. Cependant, ce projet, initialement prévu pour avril 2026, a déjà été reporté à septembre de la même année. À présent, cette échéance ne pourra pas non plus être tenue, en raison de défauts techniques et d'un manque criant de personnel. Outre les 220 gardiens nécessaires, des dizaines de postes administratifs restent vacants.

Le nouvel établissement, d'une capacité de 440 détenus, devait aussi aider à réduire la surpopulation. Mais son retard dans l'ouverture, ajouté aux problèmes persistants de l'ancienne prison, maintient les conditions actuelles extrêmement précaires. La visite royale, largement médiatisée, a placé la question carcérale belge sous les projecteurs une fois de plus





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