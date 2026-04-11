Le Royaume-Uni abandonne le projet de restitution des îles Chagos à Maurice

Le Royaume-Uni renonce à la restitution des îles Chagos à Maurice après le retrait du soutien américain. Les tensions géopolitiques et la présence d'une base militaire américaine à Diego Garcia sont les principaux obstacles à l'accord.

Le Royaume-Uni renonce à son projet de restituer les îles Chagos à Maurice . Le Premier ministre Keir Starmer est contraint de renoncer à cette initiative après que le président Donald Trump a retiré son soutien au transfert. L'accord ne peut être maintenu sans l'aval de Washington, les Britanniques et les Américains partageant une base militaire sur l'une des îles de l'océan Indien. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, abandonne son plan de restituer les îles Chagos à Maurice .

L'accord, qui était presque finalisé, a échoué après que le président américain Donald Trump a retiré son soutien, qualifiant le projet de 'décision incroyablement folle'. La base militaire américaine sur l'île de Diego Garcia est au cœur du conflit. Cette base stratégiquement située dans l'océan Indien est cruciale pour les opérations militaires dans la région du Golfe et pour surveiller les activités chinoises dans la région. Les ministres britanniques sont 'profondément frustrés' par le revirement de Trump. Starmer n'inclura pas la proposition de loi dans le discours du roi du 13 mai, ce qui empêchera l'approbation de l'accord lors de la nouvelle session parlementaire. Il avait conclu un accord avec le pays africain Maurice pour transférer l'administration des îles Chagos, un archipel de l'océan Indien. Une décision qui avait été accueillie avec une grande joie à Maurice, qui l'a qualifiée de 'fin de la colonisation britannique'. Un an plus tard, il ne reste plus grand-chose de cet accord. Selon le gouvernement britannique, le principal responsable est le président américain Donald Trump. Bien qu'il ait initialement soutenu le plan, après de nombreuses discussions avec les services de sécurité, il aurait ensuite changé d'avis. Trump a qualifié les plans de restitution des îles Chagos à Maurice de 'décision incroyablement folle', avant de finalement retirer son soutien. Au sein du gouvernement britannique, le plan peut toujours compter sur un soutien, semble-t-il. En fait, les ministres britanniques seraient 'profondément frustrés' par le revirement soudain de Trump. La principale raison du revirement américain est la base militaire américano-britannique de Diego Garcia, la plus grande île de l'archipel des Chagos. Il s'agit d'une base importante, avec un aéroport et des satellites de communication, stratégiquement située dans l'océan Indien, ou pour surveiller la Chine. La base est actuellement utilisée par les Américains pour les opérations militaires contre l'Iran. Les Britanniques et les Américains n'étaient pas désireux de renoncer à cet emplacement stratégique. Par conséquent, le Premier ministre britannique Keir Starmer et son homologue mauricien avaient convenu de relouer la base pour les 99 prochaines années pour la somme astronomique de 118 millions d'euros par an. Cela permettrait aux soldats britanniques et américains de continuer à y travailler pour le moment. En raison de la situation géopolitique actuelle et des tensions avec les alliés de l'OTAN, Donald Trump s'oppose désormais au plan, ce qui semble repousser une fois de plus la restitution. Entre-temps, les relations entre Starmer et Trump se sont refroidies en raison du conflit avec l'Iran. Trump a réagi avec colère au refus britannique d'autoriser les attaques américaines depuis les bases britanniques dans la phase initiale et a qualifié Starmer de 'faible' et de 'pas un Winston Churchill'. Le gouvernement britannique retire désormais la proposition de loi pour éviter une défaite au Parlement, ce qui laisse trop peu de temps pour l'approuver lors de cette session. Starmer a décidé de ne pas l'inclure dans le discours du roi du 13 mai, qui définit l'agenda législatif de la nouvelle session parlementaire. Les îles Chagos, officiellement le territoire britannique de l'océan Indien, ont été colonisées à l'origine par la France au XVIIIe siècle, ainsi que Maurice, mais sont formellement devenues un territoire britannique pendant les guerres napoléoniennes en 1810. Dans les préparatifs de l'indépendance de Maurice en 1968, le Royaume-Uni a décidé de séparer les îles Chagos de Maurice. Cela a été fait sans l'accord de l'ensemble de la population mauricienne. L'objectif de cette séparation était principalement stratégique : le Royaume-Uni souhaitait établir une base militaire sur l'une des îles, Diego Garcia, en collaboration avec les États-Unis. Entre 1968 et 1973, presque tous les habitants d'origine des îles Chagos, les Chagossois, ont été expulsés par la force par les autorités britanniques vers Maurice et les Seychelles pour faire place à la base militaire américaine. Certains ont également déménagé au Royaume-Uni. Aujourd'hui, il ne reste qu'environ 4 000 personnes sur l'île principale, la plupart d'entre elles étant des militaires. Cette expulsion forcée fait encore l'objet de vives critiques. Plages tropicales et récifs coralliens : voici à quoi ressemblent les îles idylliques des Chagos. Puis, un long processus juridique a suivi





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