Le Royaume-Uni adopte une loi historique pour bannir progressivement le tabac

Le Parlement britannique a voté une loi interdisant la vente de cigarettes aux personnes nées après 2008, marquant une étape majeure vers une génération sans tabac.

Le gouvernement britannique a célébré ce mardi une avancée législative majeure, qualifiée d’historique par les autorités, marquant une étape décisive dans la lutte contre le tabagisme au Royaume-Uni . Après des débats parlementaires intenses, le Parlement a validé une loi ambitieuse visant à éradiquer progressivement la consommation de tabac en interdisant la vente de cigarettes à toute personne née après le 1er janvier 2009.

Avec cette mesure, le Royaume-Uni se positionne comme un pionnier mondial dans la protection des jeunes générations contre les ravages de l’addiction, rejoignant ainsi les rares pays ayant osé instaurer une interdiction générationnelle. Cette stratégie de santé publique repose sur une logique simple : l’âge légal pour acheter du tabac augmentera d’une année chaque année, empêchant de facto les jeunes d’accéder légalement à ces produits nocifs tout au long de leur vie. Le ministre travailliste de la Santé, Wes Streeting, a souligné l'importance capitale de ce vote, y voyant le début d’une ère où une génération entière sera préservée des maladies chroniques et des dépendances liées au tabagisme. Au-delà de l'interdiction de vente, le texte législatif renforce considérablement les restrictions sur les espaces publics. Il sera désormais interdit de fumer dans de nombreuses zones extérieures, notamment aux abords des établissements scolaires, des hôpitaux et dans les aires de jeux réservées aux enfants. Ces mesures visent à protéger les non-fumeurs et à dénormaliser l’usage du tabac dans la sphère publique. Le projet ne se limite pas aux cigarettes traditionnelles ; il s’attaque également au vapotage, avec des restrictions strictes sur la publicité, les arômes attractifs et la présentation des emballages, afin de rendre ces produits moins séduisants pour les mineurs. Les acteurs de la santé publique, à l’instar de l’organisation Action on Smoking and Health, ont salué cette initiative comme un véritable tournant décisif pour la santé nationale. Ils considèrent cette législation comme un héritage durable qui sauvera des milliers de vies et réduira drastiquement la pression sur le système de santé publique (NHS). Ce succès législatif fait suite à d’autres actions fortes, comme l’interdiction des cigarettes électroniques jetables, connues sous le nom de puffs, déjà effective depuis le 1er juin 2025. Alors que d’autres nations, comme la Nouvelle-Zélande, avaient fait machine arrière sur des projets similaires par le passé, la détermination du gouvernement britannique à maintenir le cap démontre une volonté politique ferme d’assainir la société sur le long terme. Une fois l’assentiment royal obtenu, cette loi transformera durablement le paysage social et sanitaire du Royaume-Uni, posant les bases d’un futur sans tabac pour les générations futures





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