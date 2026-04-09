Le Royaume-Uni déjoue des tentatives de sabotage russes sur des câbles sous-marins

Le Royaume-Uni affirme avoir déjoué des tentatives de sabotage de la Russie visant des câbles et des pipelines sous-marins. Le ministre de la Défense John Healey a révélé que la marine britannique, en collaboration avec la Norvège, a suivi des sous-marins russes pendant un mois. La Russie nie ces accusations. L'incident souligne les tensions croissantes en mer du Nord et dans l'Atlantique.

La marine du Royaume-Uni a déjoué des tentatives de sabotage de la Russie visant des câbles et des pipelines sous-marins. C'est ce qu'a affirmé le ministre britannique de la Défense, John Healey, lors d'une conférence de presse. Les Britanniques, en collaboration avec les Norvégiens, ont suivi pendant plus d'un mois trois sous-marins russes qui avaient de mauvaises intentions. La Russie nie ces accusations. Le regard du monde est, ces jours-ci, tourné vers le Moyen-Orient.

Selon le ministre britannique de la Défense, la Russie a profité de cette diversion pour mener secrètement des opérations près du Royaume-Uni et de la Norvège. L'emplacement exact n'a pas été divulgué, mais il pourrait s'agir du nord de la mer du Nord et de l'océan Atlantique. Les Russes auraient notamment ciblé des infrastructures critiques, telles que des câbles et des pipelines sous-marins. \Concrètement, selon le Royaume-Uni, les Russes ont déployé un sous-marin d'attaque Akula et deux sous-marins scientifiques. Ces derniers seraient spécialement conçus pour examiner les infrastructures sous-marines en temps de paix et pour les saboter en cas de conflit, a déclaré Healey. Les sous-marins ne sont pas entrés dans les eaux territoriales britanniques, mais se trouvaient dans la zone économique exclusive (ZEE, une zone de 200 milles marins au large des côtes d'un État) des Britanniques et dans les eaux des alliés. Les Britanniques ont déployé une frégate, un navire de soutien et un avion de patrouille pour suivre les Russes. Ils ont bénéficié du soutien des Norvégiens, qui ont également envoyé une frégate et un avion de patrouille. Ensemble, ils ont suivi les Russes pendant un mois et ont apparemment réussi à les dissuader. Ils auraient depuis quitté les lieux. Il n'y a pas eu de signalement de dommages aux infrastructures sous-marines. \Healey a déclaré qu'il avait annoncé publiquement les conclusions lors d'une conférence de presse afin d'envoyer un signal au président russe Vladimir Poutine. Nous voyons ce que vous faites autour de nos câbles et de nos pipelines, a-t-il dit. Sachez que toute tentative de les endommager ne sera pas tolérée et aura de graves conséquences. Le Royaume-Uni a accru sa présence dans le nord de l'océan Atlantique et en mer Baltique suite à une série d'actes de sabotage et d'endommagement de câbles et de pipelines sous-marins critiques. Ce communiqué s'inscrit dans un contexte où l'attention médiatique est particulièrement sensible aux enjeux géopolitiques et de sécurité, notamment dans les zones maritimes. L'augmentation des activités russes, combinée à une possible tentative de sabotage, soulève des questions importantes concernant la sécurité des infrastructures critiques et les relations entre les nations





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