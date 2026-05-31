Le RSCA Women remporte le titre de champion

Le RSCA Women a terminé sa saison avec un titre en remportant le championnat. Les joueurs du RSCA ont exprimé leur gratitude envers leurs supporters, leurs entraîneurs et leurs équipiers pour leur soutien et leur travail dur.

Les Mauves ont rapidement pris l'avantage. Sur corner, la Néerlandaise Nikki Ijzerman a sauté plus haut que tout le monde et sa reprise de la tête a fait trembler les filets flandriens (9e, 1-0).

Dominatrices dans le jeu, les Anderlechtoises ont doublé la mise peu après la demi-heure grâce à une tête au second poteau de Luna Vanzeir, la sœur de Dante (34e, 2-0). Au retour des vestiaires, l'Essevee a tenté de revenir au score mais les tentatives des joueuses d'Audrey Demoustier n'ont jamais réussi à tromper la jeune gardienne bruxelloise Aude Waldbillig. En fin de rencontre, Ijzerman s'est offert un doublé, à nouveau sur coup de coin (88e, 3-0).

Le RSCA Women, qui s'est incliné face au Standard de Liège en finale l'an dernier, termine sa saison avec un titre après avoir fini le championnat à la deuxième place derrière Oud-Heverlee Louvain. Les joueurs du RSCA ont également remercié leurs supporters pour leur soutien constant tout au long de la saison. Leur enthousiasme et leur détermination ont été essentiels au succès de l'équipe.

Le RSCA Women a également exprimé sa gratitude envers ses entraîneurs et ses équipiers qui ont travaillé dur pour atteindre ce but. La saison a été remplie de défis et de moments de joie, mais les joueurs du RSCA ont toujours maintenu leur esprit d'équipe et leur motivation. Leur titre est un véritable exploit et un exemple à suivre pour les autres équipes de football féminin





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