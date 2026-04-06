Le rugby à 7 belge en pleine ascension : entre défis amateurs et ambition olympique

L'équipe belge de rugby à 7, les Wild Dogs, brille sur la scène internationale, mais se heurte aux défis liés au statut amateur face aux professionnels. Après une victoire prometteuse, le chemin vers les Jeux Olympiques est semé d'embûches. L'article explore les différences entre le rugby à 7 et à 15, les sacrifices des joueurs amateurs et l'impact du projet 'One Belgium Rugby'.

Si le rugby à XV suscite souvent l’attention avec les bons résultats belges, le rugby à 7 connaît également un développement notable. Gaspard Lalli nous offre un éclairage sur les différences majeures entre ces deux disciplines sportives. Dans le nom même, on perçoit la distinction, avec sept joueurs sur le terrain au lieu de quinze.

Les dimensions du terrain sont similaires, comme un terrain de foot ou de rugby, mais l'espace est plus grand, la vitesse accrue, et la nécessité de couvrir davantage de terrain se fait sentir. Les matchs durent 14 minutes, contre 80 minutes pour le rugby à XV, ce qui accélère le jeu. L’objectif principal est de privilégier l’action, en supprimant au maximum les phases statiques, avec moins de mêlées et de touches. Cette version est potentiellement moins violente, mais beaucoup plus rapide. Ce mini-tournoi remporté par les Wild Dogs les rapproche du top mondial, même si le chemin est encore long, les équipes professionnelles s'entraînant quotidiennement, tandis que les joueurs belges maintiennent un statut amateur, ce qui implique des sacrifices importants. Les joueurs amateurs doivent concilier travail et entraînement, ce qui rend la préparation plus difficile. \Malgré ces défis, l'objectif principal de l'équipe est de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Une étape cruciale pour atteindre cet objectif est de participer aux European Games, qui se tiendront dans un an, offrant une chance de se qualifier. Après une phase initiale marquée par des difficultés, les Wild Dogs ont surmonté l'adversité. Ils ont connu des moments de doute, subissant des défaites lors de leurs premiers matchs. Cependant, une forte remise en question a suivi, avec une meilleure préparation et une approche différente lors du tournoi à São Paulo, où ils ont remporté quatre de leurs cinq rencontres et décroché le trophée. L’équipe a appris à lâcher prise, à apprécier les moments et à réduire la pression liée aux résultats, ce qui a finalement porté ses fruits. Cette victoire témoigne de la progression du rugby belge ces dernières années, tant à 7 qu'à 15. \Le rugby belge a connu une période de stagnation avant que la fédération ne lance le projet 'One Belgium Rugby' il y a cinq à six ans. Cette initiative a permis de structurer davantage le sport, de le stabiliser, et d'assainir ses finances, un élément essentiel. De plus, de nombreux joueurs belges ont évolué à l'étranger et ont amélioré leurs performances à un niveau supérieur. Les équipes nationales, que ce soit à XV ou à 7, en bénéficient. Gaspard Lalli souligne que l'exploit de l'équipe de rugby à 7 n'est qu'une étape dans le processus vers les Jeux Olympiques, avec la nécessité de se requalifier en Europe pour participer à l'événement. Pour le rugby à 7, la compétition olympique représente le summum. Les Wild Dogs devront redoubler d'efforts pour espérer une participation aux JO, qui constituent l'objectif ultime de cette discipline. Le parcours reste long et semé d'embûches, mais l'équipe est déterminée à relever le défi





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