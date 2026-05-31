Le RWDM confronté à une procédure de réorganisation judiciaire et à des négociations de reprise

Le club de football bruxellois RWDM fait face à une requête de mise en liquidation présentée au tribunal de Bruxelles, avec la perspective d'un plan de réorganisation judiciaire. Les négociations avec d'éventuels repreneurs, dont Thierry Dailly et le groupe anglais Eagle, se poursuivent en parallèle. La décision du tribunal déterminera l'avenir du club et la gestion de ses créances, dont une indemnité de 1,2 million d'euros réclamée par un ancien salarié.

Le club de football bruxellois RWDM se trouve actuellement au cœur d'une procédure de redressement judiciaire engagée à la suite d'une faillite déclarée en mars dernier par son ancien directeur général, Gauthier Ganaye.

Selon les informations communiquées par l'avocat du club, la requête de mise en liquidation a été présentée devant le tribunal de l'entreprise de Bruxelles, où elle doit être examinée ce lundi. Le tribunal décidera si la structure pourra bénéficier d'un plan de réorganisation judiciaire (PRJ) qui permettrait d'étaler le remboursement des créances sur plusieurs mois, voire d'obtenir des remises partielles sur certaines dettes.

Cette démarche intervient alors que le club fait face à des réclamations importantes, notamment une demande d'indemnités de rupture d'un montant de 1,2 million d'euros, avancée par un ancien employé licencié le 16 mars 2024, qui n'a pas perçu les sommes qui lui étaient dues. Parallèlement à la procédure judiciaire, les négociations avec d'éventuels repreneurs se poursuivent.

Parmi les candidats pressentis, on trouve Thierry Dailly, ancien propriétaire du RWDM, qui souhaiterait reprendre le contrôle du club, ainsi que les administrateurs du groupe anglais Eagle, déjà actifs dans le secteur sportif. L'avocat du club a indiqué que ces discussions se déroulent en même temps que la demande de PRJ, afin de garantir la continuité du club et de préserver les intérêts des parties prenantes, y compris les joueurs, les supporters et les créanciers.

Le curateur nommé par le tribunal, Me Anthony Bochon, travaille étroitement avec le club pour préparer le dossier de redressement et assurer la transparence du processus. Alors que le RWDM attend la décision du juge, la communauté sportive locale reste attentive aux évolutions. Chaque matin, les supporters reçoivent les informations essentielles du sport, et la rédaction propose une newsletter flash pour alerter les abonnés en cas d'événement majeur.

Le futur du club dépendra désormais du verdict du tribunal et de la capacité des repreneurs potentiels à conclure un accord viable, condition indispensable pour assurer la pérennité de l'équipe bruxelloise dans le paysage du football belge





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football RWDM Redressement Judiciaire Reprise D'entreprise Tribunal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les secteurs les plus rémunérateurs pour les étudiants jobistesL'analyse des données de Securex montre que les trois secteurs les plus rémunérateurs pour les étudiants jobistes sont la construction, le nettoyage-désinfection et la métallurgie-construction mécanique et électrique.

Read more »

Orages violents et grêle dans plusieurs provinces belges, perturbations ferroviairesDes orages de couleur orange ont été annoncés ce soir dans la majeure partie du pays après des averses violentes ce matin. De fortes grêles ont touché les provinces d'Anvers, du Limbourg, du Brabant flamand et les Ardennes flamandes, causant des dégâts aux véhicules et aux toits. Les voies ferrées sont bloquées en Wallonie à cause de boues et de défaillances de signalisation, interrompant les circulations entre Châtelet‑Tamines, Tilly‑Charleroi et d'autres tronçons. Une cellule de crise municipale s'est réunie à Hoei (Liège) pour évaluer les dommages et préparer les mesures face à la tempête attendue.

Read more »

Actualités en françaisUn ensemble de nouvelles en français, regroupant des sujets tels que la météo, les événements sportifs, les politiques, les célébrités, les catastrophes naturelles, les tendances, les enquêtes, les prix de l'essence et du carburant, les événements culturels et les sujets de société.

Read more »

La Croix-Rouge déploie son plus grand dispositif médical pour les 20 km de BruxellesLes secouristes de la Croix-Rouge ont vu affluer des coureurs éprouvés pendant les 20 km de Bruxelles, nécessitant une prise en charge rapide. Les patients ont été orientés vers le poste médical principal et répartis dans différents boxes selon la gravité de leur état.

Read more »