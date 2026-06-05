Les professionnels du cinéma s'inquiètent de la disparition du service d'aide au cinéma, qui leur permet de bénéficier d'aides financières et logistiques pour la réalisation de leurs projets.

Le secteur cinéma du Hainaut est menacé de disparition suite à la décision de la province de se recentrer sur ses missions essentielles. Les professionnels du cinéma s'inquiètent de la disparition du service d'aide au cinéma , qui leur permet de bénéficier d'aides financière s et logistiques pour la réalisation de leurs projets.

Mathieu Volpe, jeune réalisateur à l'origine de la pétition contre la fermeture du service, explique que l'aide du Fonds du cinéma du Hainaut a été cruciale pour la réalisation de son dernier court-métrage. Il cite notamment l'exemple de la réalisatrice belge Laura Wandel, qui a bénéficié de ce soutien à ses débuts et est aujourd'hui reconnue sur la scène internationale.

La disparition de ce soutien supplémentaire est perçue comme un signal inquiétant dans un contexte où le secteur audiovisuel traverse déjà une période difficile





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Cinéma Hainaut Provinciale Aide Financière

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