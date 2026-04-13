Le secteur de la construction bruxellois : un secteur en quête de nouveaux talents et en pleine évolution

Reportage sur le secteur de la construction à Bruxelles, explorant les opportunités d'emploi, les défis de l'image, et les initiatives pour attirer de nouveaux talents, notamment les femmes. L'article met en avant les perspectives prometteuses et les projets majeurs à venir.

En septembre dernier, Wanaco a débuté une formation de couvreur, ardoisier, et zingueur, un métier dont il découvre actuellement toute la richesse. Il exprime son enthousiasme : 'Ce que j’apprécie, c’est le travail de la matière, qu'il s'agisse de métal, de pierre ou de terre cuite… Et j'aime beaucoup la géométrie impliquée. Bien sûr, la rigueur est essentielle, mais ce qui me plaît avant tout, c’est de travailler en extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques.

' Quant aux perspectives d’emploi à Bruxelles, le jeune homme affiche une confiance inébranlable. Philippe Segers, son formateur, confirme ses impressions : 'Ceux qui s’investissent pleinement et achèvent la formation ont quasiment la certitude de trouver un emploi rapidement.' Sihame Al Barajraji, la directrice du pôle Construction chez Bruxelles Formation, reconnaît cependant que 'le secteur de la construction continue de souffrir d'une image parfois négative.' Elle note aussi, 'Nous n’avons d’ailleurs pas observé une augmentation significative des inscriptions depuis l’annonce de la suppression des allocations de chômage.' L’idée d’un métier pénible et salissant reste prégnante. Pourtant, la directrice observe une tendance encourageante : de plus en plus de femmes se tournent vers les métiers de la construction. Le reportage réalisé au centre de formation de Neder-Over-Hembeek met en lumière ces évolutions. Des campagnes d’information et de sensibilisation destinées aux personnes en recherche d’emploi, et en particulier aux femmes, ont été mises en œuvre en collaboration avec les entreprises du secteur, précise Sihame Al Barajraji. Les métiers de la construction leur sont de plus en plus accessibles, et cela se traduit dans certaines formations où la moitié des stagiaires sont des filles ou des femmes. Cette évolution est source de satisfaction pour Boris Dilliès, le Ministre-président bruxellois. Il souligne que la construction est et restera un important créateur d’emplois à Bruxelles, notamment en perspective des futurs grands projets : 'Avec le projet Kanal, le centre de Congrès, et la reconversion d’Audi-Forest, la demande de main-d’œuvre augmentera.' En ce qui concerne la fin des primes Rénolution, critiquée l’an dernier par les entreprises et les syndicats, qui l'accusaient de fragiliser le secteur de la construction, le Ministre-président préfère temporiser. Il estime que 'ce n’est pas par des primes que nous résoudrons la question de l’emploi à Bruxelles.' Actuellement, 36.000 personnes travaillent dans le secteur de la construction à Bruxelles. Ce secteur doit attirer une nouvelle main-d’œuvre afin de combler les futurs départs à la retraite et relever le défi majeur de la rénovation énergétique des bâtiments, explique Embuild, la confédération belge de la construction. Les enjeux sont donc multiples : répondre aux besoins en main d’œuvre, transformer l’image du secteur, et assurer la transition énergétique des bâtiments bruxellois. La formation et la sensibilisation jouent un rôle crucial dans cette dynamique, en attirant de nouveaux talents et en favorisant la mixité dans les métiers de la construction. Les projets d'envergure en cours et à venir à Bruxelles offrent des opportunités significatives pour le développement de ce secteur clé





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Construction Bruxelles Emploi Formation Rénovation Énergétique Métiers Du Bâtiment Femmes Dans La Construction

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

QR : Pourquoi les véhicules polluants peuvent-ils encore rouler en Wallonie ?Ludivine de Bruxelles nous a posé cette question : 'Y a-t-il des véhicules trop polluants en Wallonie ? Si oui, que...

Read more »

La menace terroriste d'extrême droite en Europe : montée en puissance et radicalisationLe terrorisme d'extrême droite est en augmentation en Europe, alimenté par des théories complotistes et des idéologies haineuses. Ce reportage explore les racines de ce phénomène, son impact croissant et les dangers qu'il représente pour les sociétés démocratiques.

Read more »

Prolifération des fast-foods en Belgique : les jeunes, cibles privilégiées et préoccupations croissantesL'expansion des fast-foods en Belgique est alarmante, particulièrement près des écoles, ciblant les jeunes avec des stratégies marketing agressives. Ce reportage explore l'omniprésence de ces établissements, leurs impacts sur la santé publique, et les mesures prises par les communes pour tenter de les réguler. L'enquête met en lumière les préoccupations croissantes concernant la malbouffe et la nécessité d'une action politique plus ferme.

Read more »

La politique belge en voyage : Chine, Liban et une ministre sans compétences à BruxellesRetour sur les événements marquants de la semaine politique belge, avec des voyages à l'étranger, des situations insolites et des interrogations sur la composition du gouvernement bruxellois.

Read more »

« Les gens ne le savent pas » : Bernard a décidé de miser sur la production de ce légume, qui séduit de plusTraditionnellement associées à la Flandre, les asperges gagnent aujourd’hui du terrain en Wallonie. Portée par la demande et les circuits courts, cette culture séduit de plus en plus d’exploitants. Un reportage de Charlotte Simon.

Read more »

« C’est le produit star des prochains mois » : ce légume séduit de plus en plus en Wallonie, Gregory est chefTraditionnellement associées à la Flandre, les asperges gagnent aujourd’hui du terrain en Wallonie. Portée par la demande et les circuits courts, cette culture séduit de plus en plus d’exploitants. Un reportage de Charlotte Simon. Notre journaliste Mathieu Langer était aussi en direct d’une aspergeraie en Hesbaye où la récolte a commencé.

Read more »