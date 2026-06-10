Le sélectionneur des Diables Rouges prédit un parcours ambitieux pour la Belgique à la Coupe du monde. Le gardien Thibaut Courtois vise un record de clean sheets, tandis que l'équipe nationale offre une formation exceptionnelle à un jeune portier canadien. Le tournoi est déjà marqué par des tensions politiques, des buzz médiatiques inattendus et des anecdotes insolites.

Le sélectionneur des Diables Rouges a fait une déclaration audacieuse concernant les chances de la Belgique à la Coupe du monde alors que l'équipe nationale se prépare pour la compétition.

Thibaut Courtois, gardien belge, est en passe d'établir un record historique de clean sheets lors de cette édition 2026. Les incidents en marge du Mondial, notamment des milliers de manifestants bloquant l'accès au stade d'ouverture à Mexico, créent une atmosphère tendue à deux jours du coup d'envoi. La Belgique a accepté de former un jeune gardien canadien, offrant une expérience unique aux côtés de Courtois.

Des débuts médiatiques contradictoires : un adversaire des Diables Rouges a gagné 5 millions d'abonnés lors du tournoi, suscitant un buzz phénoménal. Aux États-Unis, Donald Trump a averti l'Iran d'une éventuelle attaque, ce à quoi le chef de l'ONU a réagi en mettant en garde contre le retour d'une guerre totale au Moyen-Orient. En Belgique, un incendie terrible à Anderlecht a fait quatre morts, dont deux nouvelles victimes retrouvées récemment.

Une polémique judiciaire entoure Patrick Bruel, qui a nié les accusations portées contre lui. L'affaire Falzone poursuit son cours avec le jury délibérant sur le verdict. Dans le sud du pays, la ministre wallonne Galant prévoit d'abolir le statut de fonctionnaire à vie pour moderniser l'administration. En Norvège, Marius Borg Høiby, proche de la famille royale, reste en prison en raison du risque élevé de récidive.

Parmi les anecdotes insolites, le groupe WhatsApp des Diables Rouges a été dévoilé, montrant des chambrages, des parties de carte et de PlayStation, leur shooting officiel a dégénéré en scandale, et un bisou échangé sur le podium du GP de Monaco entre Lewis Hamilton et Kim Kardashian a fait le tour du monde. Une agriculteur pulvérise des produits chimiques près de la maison de Jocelyne, soulevant des questions légales.

Enfin, la restauration du palais de justice de Bruxelles, un édifice rarely vu dans un tel état, a été évoquée





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