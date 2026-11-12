Le Sénat américain convoque Jensen Huang et Howard Lutnick pour l'affaire Nvidia

Le Congrès exige le témoignage de Jensen Huang et du secrétaire au Commerce suite aux soupçons d'espionnage liés à Nvidia. Cette audition vise à protéger la sécurité nationale américaine.

Le Sénat des États-Unis a officiellement demandé la comparution de Jensen Huang, ancien dirigeant de Nvidia, ainsi que d' Howard Lutnick, le secrétaire au Commerce, pour discuter de préoccupations majeures relatives à la sécurité nationale. Cette convocation intervient dans un climat tendu suite à une controverse impliquant des soupçons d'espionnage chinois au sein du géant des semi-conducteurs.

Demande d'audition des parlementaires américains

Tim Scott, président de la commission bancaire du Sénat, a confirmé sur la plateforme X que Jensen Huang et Howard Lutnick devaient témoigner devant les parlementaires américains. Il a souligné que de récentes informations suscitaient de graves inquiétudes quant à la protection des technologies sensibles américaines.

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Cette décision legislative vise à obtenir des clarifications urgentes sur la manière dont les actifs technologiques critiques sont safeguardés contre les ingérences étrangères, en particulier dans le secteur stratégique des puces électroniques.

Contexte de la controverse et démission

Jensen Huang, figure emblématique de Nvidia depuis plusieurs décennies, a quitté ses fonctions de PDG le jeudi précédant la convocation. Ce départ s'inscrit dans une période critique où il s'était retrouvé au cœur d'une polémique liée à une affaire impliquant un individu soupçonné d'être un espion chinois.

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La démission de Huang n'a pas suffi à apaiser les tensions, car le Congrès réclame toujours des réponses détaillées sur la gestion interne des risques de sécurité. Les services de renseignement américains n'ont pas confirmé avec certitude si Jensen Huang était lui-même une espionne, mais le doute persiste dans les couloirs du pouvoir.

Implications pour la sécurité technologique

L'audition prévue devant la commission bancaire du Sénat permettra d'examiner en détail les mesures de protection des technologies américaines sensibles. Tim Scott a exprimé son souci que la nation puisse rester à la pointe de l'innovation tout en sécurisant ses intérêts stratégiques face aux menaces extérieures.

La présence d'Howard Lutnick lors de cette audience est cruciale, car le secrétaire au Commerce supervise les politiques d'exportation et de sécurité technologique qui sont directement affectées par les révélations récentes.

Prochaines étapes et conséquences

Les parlementaires américains s'attendent à recevoir des témoignages complets qui pourraient influencer les régulations futures concernant la surveillance des entreprises technologiques. Cette procédure établit un précédent important pour la transparence des dirigeanteurs face aux allégations d'espionnage.

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La communauté internationale suit de près le développement de cette affaire, car elle touche à l'équilibre mondial de la puissance technologique et à la confiance dans les chaînes d'approvisionnement des semi-conducteurs. Les conclusions de cette audition détermineront peut-être l'orientation de la politique commerciale des États-Unis pour les années à venir.