Le silence brisé : la réalité insoupçonnée de l'inceste dans les familles adoptives

Le témoignage bouleversant de Jackie révèle les violences sexuelles subies par des enfants adoptés, un phénomène occulté par le silence familial et l'absence de données académiques.

Le récit de Jackie, jeune femme de vingt-cinq ans originaire du Cameroun et adoptée par un couple belge, met en lumière une réalité sombre et trop souvent tue au sein des familles adoptives. Arrivée dans le Borinage à l'âge de cinq ans, elle a rapidement été confrontée à un environnement familial profondément dysfonctionnel, marqué par la violence physique et psychologique d'un père adoptif alcoolique et une mère effacée.

Durant toute son enfance et son adolescence, Jackie a subi des abus quotidiens, des insultes à caractère raciste et une promiscuité imposée privant toute forme d'intimité. Elle décrit une enfance volée, où le père adoptif s'immisçait dans sa toilette et son sommeil, transformant son foyer en un lieu de terreur où le climat incestueux est devenu une norme imposée par la domination masculine et le déséquilibre de pouvoir. La détresse de Jackie a culminé après le décès de sa mère adoptive, alors qu'elle n'avait que treize ans. Contrainte de jouer le rôle de protectrice pour un père devenu plus agressif et instable, elle a subi des attouchements réguliers et une emprise constante. À seize ans, ses tentatives d'émancipation ont échoué, en partie par manque de mots pour décrire ces violences sexuelles dont elle avait honte et qu'elle ne savait pas nommer, associant encore l'inceste au lien biologique plutôt qu'à la relation de confiance trahie. Ce traumatisme est amplifié par le silence social entourant l'adoption : comme l'explique la psychologue Ruth Willems, elle-même adoptée, le système a tendance à rejeter la faute sur l'enfant, en invoquant son passé dans l'orphelinat ou ses traumatismes antérieurs, plutôt que de remettre en question la structure familiale. Cette double peine empêche les victimes de trouver une écoute bienveillante auprès de leur entourage, qui préfère souvent ignorer la réalité des abus commis par des parents ayant pourtant bénéficié d'une procédure d'adoption légale et contrôlée. Aujourd'hui, des collectifs comme Adoptés connectés tentent de briser cet omerta en organisant des groupes de parole à Bruxelles. Ces échanges soulignent la nécessité urgente de dépasser le mythe selon lequel l'inceste ne concernerait que les familles partageant un patrimoine génétique commun. La reconnaissance de l'inceste dans les familles adoptives demeure un angle mort dans les statistiques belges et occidentales, malgré les estimations alarmantes de l'anthropologue Dorothée Dussy sur la prévalence des violences sexuelles domestiques. Il est impératif que les autorités politiques se saisissent de ce dossier, non seulement pour quantifier l'ampleur du phénomène, mais aussi pour offrir une formation adéquate aux travailleurs sociaux. Sans une meilleure compréhension de ces dynamiques, et sans moyens financiers consacrés à l'accompagnement des victimes, le silence continuera de protéger les agresseurs au détriment de l'intégrité des personnes adoptées





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