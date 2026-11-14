Le sommeil comme résistance : critique du capitalisme et fractures sociales

Analyse approfondie du livre sur le sommeil, entre résistance au capitalisme productiviste et inégalités sociales qui interdisent le repos aux plus vulnérables.

Le sommeil est souvent perçu à tort comme un ralentissement inutile dans une économie de la performance. Cette vision, portée par les logiques capitalistes, transforme le repos en une perte de temps intolérable. Pourtant, il constitue une forme de résistance majeure face aux exigences constantes de disponibilité.

Le Sommeil Ennemi Du Productivisme

Les grands groupes technologiques de la Silicon Valley aspirent à une journée de vingt-quatre heures continues. Cette quête de productivité infinie vise à éradiquer les pauses naturelles imposées par la fatigue humaine. Le dormir échappe à toute discipline productive, familiale ou sociale immédiate.

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Les transhumanistes et le puritanisme anglo-saxon considèrent ce temps de repos comme effroyable. Ils préfèrent une connectivité permanente via les smartphones plutôt que l'interruption physiologique nécessaire. Cette volonté de vampiriser le sommeil ignore les besoins biologiques fondamentaux de l'espèce.

Histoire D'un Temps Fragmenté

Avant la Révolution Industrielle, la nuit était traditionnellement biphasique. Nos ancêtres dormaient quatre à cinq heures, puis se réveillaient pendant une heure ou plus. Cette période intermédiaire servait à des activités intimes, agricoles ou religieuses. Le sommeil continu n'est pas une norme historique naturelle.

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La généralisation de l'éclairage public a bouleversé cet équilibre ancestral. Les grands maîtres de la Silicon Valley n'existaient pas encore pour imposer cette surveillance constante. Mais l'industrialisation a rendu le travail de nuit possible, exigeant une continuité rythmique incompatible avec le réveil nocturne.

Projets Géopolitiques Et Échecs Scientifiques

Une expérience militaire russe et européenne des années 1990 visait à neutraliser la nuit par satellites. L'objectif était de réduire le sommeil des populations pour maximiser leur disponibilité productive. Cette guerre contre la nuit a été rapidement abandonnée par les scientifiques.

Ce projet ignorait les dégâts collatéraux sur les cycles végétaux et la faune animale. Les oiseaux et les humains subissent directement ces perturbations lumineuses artificielles. L'incapacité à synchroniser le sommeil avec les cycles biologiques crée des troubles majeurs.

Fracture Sociale Du Repos

Tous les citoyens n'ont pas les mêmes conditions pour accéder au repos nocturne. Les inégalités sociales se traduisent par une fracture profonde du sommeil. Certains doivent gérer des logements bruyants, mal isolés ou une précarité absolue qui interdit le confort.

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Les femmes sans-abri constituent un drame spécifique de cette exclusion. Chaque nuit devient un problème de survie à résoudre rapidement. Elles marchent des heures pour éviter l'isolement et les agressions potentielles. La peur de la violence structure leur expérience nocturne.

Architecture Du Mépris

Les hommes seuls peuvent parfois se regrouper pour se protéger mutuellement. Les femmes, souvent isolées dans la rue, restent particulièrement vulnérables aux agressions. L'absence de places dans les hébergements d'urgence aggrave cette insécurité constante. Le sommeil devient alors un luxe réservé aux catégories sociales favorisées.

Cette inégalité d'accès au repos révèle une architecture systémique du mépris. Le repos n'est plus un droit universel mais une récompense sociale. La lutte pour le droit au sommeil devient un enjeu fondamental de justice sociale.