Le Sporting de Charleroi se relance avant le derby wallon

Après une période difficile, le Sporting de Charleroi a retrouvé le goût de la victoire et aborde avec confiance le choc contre le Standard de Liège. L'entraîneur adjoint, Frank Defays, souligne l'importance de ce match pour la suite de la saison et l'esprit du club.

Entre février et avril, le Sporting de Charleroi a connu une période de turbulences marquée par une série de contre-performances. L'élimination en coupe et sept défaites en championnat ont ramené le club sur terre après une belle série de victoires. Cette mauvaise passe a eu des conséquences sur le banc, avec le départ de Hans Cornelis.

Frank Defays, entraîneur adjoint, évoque cette période avec lucidité : « On se pose toujours la question comment on a pu vivre avec un esprit de victoire pendant deux mois et puis que tout soit retombé. En tant que membre du staff, on doit se poser les bonnes questions. On essaye de regrouper tout le monde derrière la même cause ». La victoire décrochée contre l'Antwerp a donc apporté un bol d'air frais indispensable. Antoine Bernier confirme l'impact positif de ce succès : « Ça va mieux. On avait besoin de cette victoire pour redynamiser le groupe et ramener des ondes positives. Elle arrive au bon moment, juste avant le choc wallon ». Frank Defays renchérit, soulignant l'importance de relancer la machine après plusieurs semaines de souffrance : « C’était important de gagner parce qu’on a été en souffrance pendant quelques semaines. C’était important de relancer la machine ». L'objectif est désormais de confirmer ces bonnes dispositions face au rival historique, le Standard de Liège. Pour Defays, ce match doit être une nouvelle occasion de montrer le caractère de l'équipe : « Le match qui nous attend doit nous permettre de nous révolter à nouveau ». Le derby wallon revêt une dimension particulière pour le club et ses supporters. Frank Defays insiste sur l'héritage et l'importance de cette confrontation : « Ce match est très particulier. Dès que je suis arrivé à Charleroi, on m’a éduqué comme ça. C’est en moi. J’essaie de le transmettre aux joueurs. C’est important que le public ressente ça. Le match de phase classique à domicile doit être le point de référence ». L'attaquant des Zèbres partage cet enthousiasme : « On attend ce match avec envie. C’est un match important pour la suite du championnat et pour les supporters ». Il souligne la nécessité de retrouver la solidité affichée en début d'année et d'être constants. Malgré les changements de coach au cours de la saison, le groupe reste soudé et déterminé à donner le meilleur de lui-même pour cette rencontre. Le Sporting de Charleroi, déjà vainqueur des Europe Play-offs la saison dernière, occupe actuellement la quatrième place, à six points de Westerlo et à trois du Standard. Frank Defays reste combatif et affiche l'ambition de rester dans le peloton de tête : « On doit rester le plus longtemps possible proche des premières places. C’est un mini-championnat particulier où le mental joue un rôle. On a prouvé l’an dernier qu’on pouvait le faire. Si on l’a fait une fois, on peut le faire deux fois »





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