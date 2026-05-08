Le Standard de Liège s'engage dans une démarche durable et sociale

Julie Colback, chargée de projet en développement durable à la Chambre de Commerce et d'Industrie Liège-Verviers-Namur, présente les initiatives du Standard de Liège en matière de durabilité, d'inclusion sociale et d'écologie, mettant en avant des projets concrets comme des chaussures fabriquées à partir de matériaux recyclés.

Julie Colback, chargée de projet en développement durable à la Chambre de Commerce et d'Industrie Liège -Verviers-Namur, détaille les engagements du club. Le Standard a déjà mis en place une série d'initiatives sociales, notamment à travers sa fondation très active sur ce plan.

Julie Colback précise les axes de travail concrets : pour ce qui est de la certification, le club se focalise sur des thèmes tels que l'anti-discrimination et la lutte contre le racisme, l'intégrité et la protection de l'enfance. Les parcours de formation proposés à la jeunesse font l'objet d'une attention particulière, avec la création de groupes de travail internes agissant sur différents niveaux. La dimension environnementale occupe également une place centrale dans cette démarche.

Il y a évidemment la durabilité et l'écologie, avec notamment le projet de chaussures fabriquées à partir de matières recyclées issues de ballons. Ce critère devient de plus en plus important pour les consommateurs, qui souhaitent savoir qu'une entreprise porte une attention particulière à son impact sur l'environnement et sur la société. Ces engagements sont clairement des atouts d'un point de vue de l'image, et cela vaut aussi pour un club de football.

Parmi les autres entreprises liégeoises engagées dans cette démarche, on peut citer le CHU de Liège, Knauf, Eloy et Belourthe





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