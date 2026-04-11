Le Standard de Liège s'incline à domicile face à Westerlo et compromet ses chances de play-offs

Le Standard de Liège a concédé une défaite frustrante à domicile contre Westerlo, s'éloignant ainsi des places qualificatives pour les play-offs pour l'Europe. Malgré une réaction après le but de Westerlo, les Rouches n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions et ont payé cher leurs erreurs défensives.

Le début de match est hésitant et partagé. Les deux équipes font preuve d'intensité, mais manquent de précision. Les locaux se distinguent avec un coup franc sans danger tiré par Nielsen. Quelques instants plus tard, les visiteurs partent en contre-attaque avec plus de succès. Piedfort tire sur Pirard, qui repousse le ballon dans les pieds d'un Ferri opportuniste (11e). C'est la douche froide pour les Rouches, qui réagissent plutôt bien.

Le but de Nielsen est cependant annulé pour une position de hors-jeu d'Ayensa. Au fil des minutes, les Liégeois prennent le dessus, mais se heurtent à une équipe de Campinois solidaire. Les brèches sont rares, et les Mosans n'en profitent même pas. Ayensa décale parfaitement Saïd. L'ailier n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, mais il manque le cadre. Un raté fâcheux juste avant la mi-temps, et qui reste dans la tête de Saïd au retour des vestiaires. Le numéro 17 est lancé vers le but, mais tire directement sur Jungdal. Les hommes de Vincent Euvrard jouent avec le feu et se compliquent même la tâche. Homawoo accroche Ferri en tant que dernier défenseur, laissant ses coéquipiers à dix. De quoi mettre fin aux espoirs locaux ? Pas vraiment. Fraîchement entré en jeu, Nkada est trouvé en profondeur par Abid. L'avant-centre anticipe la sortie du gardien adverse et le lobe subtilement (75e). La parité est rétablie. Pour quelques minutes seulement. Très fébriles sur phases arrêtées ce samedi, Pirard et ses coéquipiers finissent par le payer. Esseulé en seconde zone, Ourega offre la victoire à Westerlo (86e). Les Rouches ont l'occasion d'égaliser, Abid se retrouve avec le ballon, mais son tir est contré. Le Standard retombe dans ses travers à domicile et laisse son adversaire du jour prendre la tête des Europe play-offs.\La première mi-temps a été marquée par une bataille intense, avec peu de véritables occasions. Les deux équipes se sont neutralisées, chacune privilégiant la solidité défensive. Le but annulé de Nielsen a été un tournant, privant les locaux d'une avance importante. Les erreurs individuelles, notamment le raté de Saïd et la maladresse des défenseurs, ont coûté cher au Standard. L'expulsion de Homawoo a également pesé lourd, obligeant l'équipe à jouer en infériorité numérique pendant une longue période.\La seconde période a été plus animée, avec des buts et des rebondissements. L'égalisation de Nkada a redonné de l'espoir aux supporters, mais la fébrilité sur les phases arrêtées a finalement coûté cher. La capacité de Westerlo à exploiter les faiblesses adverses, combinée à une défense liégeoise moins concentrée, a conduit au but victorieux d'Ourega. Le Standard a manqué de chance, avec le tir contré d'Abid qui aurait pu permettre l'égalisation. Cette défaite à domicile est un coup dur pour les Rouches, qui voient s'envoler les espoirs de jouer les play-offs pour l'Europe. L'équipe devra analyser ses erreurs et se ressaisir rapidement pour espérer mieux dans les prochaines rencontres





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