Le Standard renverse l'Antwerp et confirme son succès à l'extérieur

Le Standard de Liège a créé la surprise en s'imposant sur le terrain de l'Antwerp, grâce à une performance collective solide et un Saïd étincelant. Une victoire qui confirme les qualités du Standard loin de son stade.

Le match entre l' Antwerp et le Standard de Liège a été marqué par une domination initiale des locaux, l' Antwerp , qui ont rapidement mis la pression sur la défense des Rouches.

Les premières minutes ont vu l'Antwerp se projeter vers l'avant, créant une série d'occasions dangereuses. Cependant, le Standard a pu compter sur une performance exceptionnelle de son gardien, Matthieu Epolo, qui a repoussé les tentatives de Van den Bosch et Foulon, empêchant l'Antwerp d'ouvrir le score.

Les joueurs de champ du Standard ont eu du mal à trouver leur rythme et à soutenir efficacement leur gardien, commettant des erreurs dans leurs sorties de balle et voyant leurs tentatives de reconversion rapidement avortées. Cette première partie de match semblait pencher clairement en faveur de l'Antwerp, mais le cours du jeu allait prendre un tournant inattendu. Le Standard a réussi à renverser la situation grâce à un premier contre bien mené.

Saïd a centré avec précision, et Tsunashima, dans sa tentative de dégager le ballon, a involontairement trompé son propre gardien, ouvrant le score pour le Standard à la 33e minute. Ce but a galvanisé les Rouches, qui ont pris confiance et ont commencé à dominer le jeu. Nkada et Saïd ont ensuite combiné avec brio, permettant à Saïd de doubler la mise à la 38e minute. L'euphorie était à son comble pour le Standard, qui a continué sur sa lancée.

Juste après, Bates s'est joint à la fête, marquant un but suite à un enchaînement dans le rectangle après un coup franc à la 42e minute. Le Standard a ainsi pris un avantage confortable avant la pause, transformant complètement le cours du match. La seconde mi-temps a vu le Standard repartir du bon pied, conservant le contrôle du jeu et continuant à attaquer.

Saïd, en grande forme, s'est joué de la défense adverse et a décoché une frappe puissante qui a touché la barre transversale avant de finir au fond des filets à la 48e minute. L'Antwerp, malgré ses efforts, n'a pas réussi à réagir et a continué à subir la pression des Rouches. Saïd a ensuite inscrit son doublé personnel à la 62e minute, consolidant encore davantage l'avantage du Standard. Malgré quelques opportunités de part et d'autre, le score n'a plus évolué.

Cette victoire confirme les aptitudes du Standard à performer à l'extérieur, démontrant sa capacité à s'imposer loin de son stade. Le Standard devra désormais confirmer cette performance à domicile contre OHL, afin de ne pas perdre le contact avec le haut du classement et de conserver ses chances de prétendre aux premières places.

La capacité à reproduire cette performance à domicile sera cruciale pour le Standard, qui aspire à maintenir sa dynamique positive et à consolider sa position dans le championnat





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