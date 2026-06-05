Le stress est à son maximum au Lotto Mons Expo quelques heures avant l'ouverture, car tout doit être installé en urgence. Leonardo Di Rosso, qui organise le salon Erotix depuis 21 ans, déplore la préparation de son montage qui a pris plus de temps que prévu, en raison du procès qui s'est terminé jeudi. Généralement, le montage commence le mardi, mais ici, avec de nombreuses structures en aluminium, il a fallu attendre les fins de journée pour les assembler. En plus du retard, Leonardo Di Rosso déplore des pertes financières concrètes : 5000 € à cause de bâches déchirées et de vols de remorques. Les ventes en ligne ont également fortement baissé, ce qui pèse sur le budget global. Les exposants, globalement, mais Leonardo Di Rosso reçoit des mails pour poser quelques questions, ce qui perd du temps à répondre à tout le monde, car il y a de nombreux exposants étrangers qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Leonardo Di Rosso craint que les pertes et la baisse des ventes ne menacent l'équilibre financier du salon. On a dû bosser énormément plus parce qu'il y a eu des débats sur le sujet d'un procès interrompu à cause d'un salon de l'érotisme. Leonardo Di Rosso était un peu tributaire de ce procès, mais on ne nous a pas demandé notre avis. On s'est adapté. Il faudra attendre la fin du week-end pour savoir si la polémique a refroidi les amateurs d'érotisme et fait chuter la fréquentation.

Le stress est à son maximum au Lotto Mons Expo quelques heures avant l'ouverture, car tout doit être installé en urgence. Leonardo Di Rosso, qui organise le salon Erotix depuis 21 ans, déplore la préparation de son montage qui a pris plus de temps que prévu, en raison du procès qui s'est terminé jeudi.

Généralement, le montage commence le mardi, mais ici, avec de nombreuses structures en aluminium, il a fallu attendre les fins de journée pour les assembler. En plus du retard, Leonardo Di Rosso déplore des pertes financières concrètes : 5000 € à cause de bâches déchirées et de vols de remorques. Les ventes en ligne ont également fortement baissé, ce qui pèse sur le budget global.

Les exposants, globalement, mais Leonardo Di Rosso reçoit des mails pour poser quelques questions, ce qui perd du temps à répondre à tout le monde, car il y a de nombreux exposants étrangers qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Leonardo Di Rosso craint que les pertes et la baisse des ventes ne menacent l'équilibre financier du salon.

On a dû bosser énormément plus parce qu'il y a eu des débats sur le sujet d'un procès interrompu à cause d'un salon de l'érotisme. Leonardo Di Rosso était un peu tributaire de ce procès, mais on ne nous a pas demandé notre avis. On s'est adapté. Il faudra attendre la fin du week-end pour savoir si la polémique a refroidi les amateurs d'érotisme et fait chuter la fréquentation.

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