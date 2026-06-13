Le sumo arrive à Paris pour un tournoi exceptionnel. Le 25 et 26 mars, le palais omnisports de Bercy accueillera des personnalités japonaises considérées comme des demi-dieux.

Le sumo arrive à Paris pour un tournoi exceptionnel. Le 25 et 26 mars, le palais omnisports de Bercy accueillera des personnalités japonaises considérées comme des demi-dieux.

Le sumo, sport ancestral très codifié et ritualisé, est venu à Paris pour un tournoi exceptionnel. Les 62 lutteurs, parmi les meilleurs du monde, ont été attendus dans les gradins de Bercy pour applaudir les 62 lutteurs, parmi les meilleurs du monde. Les déplacements à l'étranger des lutteurs de sumo, appelés rikishis, étaient assez fréquents dans les années 1980 et 1990, mais sont depuis devenus rarissimes mis à part un tournoi à Las Vegas en 2005.

Mais l'an dernier, l'Association japonaise de sumo (AJS), vénérable institution fondée il y a plus de 100 ans, a souhaité relancer les voyages hors de l'archipel nippon. En octobre dernier, une quarantaine de lutteurs ont ainsi fait un passage à Londres et c'est désormais au tour de Paris d'accueillir son tournoi, le dernier événement du genre ayant eu lieu dans la capitale en 1995.

Le Yokozuna, le rang le plus élevé que peut atteindre un sumo, a également pris le temps d'admirer quelques monuments incontournables de la capitale. Le Yokozuna a également pu visiter le Parc des Princes avant de se rendre dans une maison de retraite et une école primaire parisienne pour des moments d'échanges.

Au cours du week-end, le tournoi sera par ailleurs ponctué d'animations culturelles pour faire comprendre au public français les subtilités de ce sport ancestral très codifié et ritualisé, héritage de la religion shintoïste. Pour l'occasion, un dohyo (l'arène de combat) a été construit sur place avec de la terre argileuse.

Plus insolite : 200 kg de sel de Guérande ont également été acheminés depuis Le Croisic (Loire-Atlantique), un ingrédient indispensable au bon déroulé du tournoi destiné à chasser les mauvais esprits. Pour respecter la dimension religieuse et culturelle du sumo, toute une logistique a ainsi dû être mise en place.





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